總統府提供

總統接見「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」

蔡英文總統今天接見我友邦駐聯合國代表訪問團，對臺灣被排除在「世界衛生組織」（WHO）之外表示遺憾，期盼所有友邦的夥伴繼續堅定支持臺灣的國際參與。訪團則回應，他們是臺灣的戰略盟友，會持續呼籲將臺灣納入國際組織、全球論壇與聯合國體系等，並推動臺灣再次加入聯合國這個大家庭。

「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」包括史瓦帝尼常代德拉米尼、馬紹爾群島常代迪布倫 、瓜地馬拉常代查維茲-碧葉蒂，以及諾魯常代簡慈珠等一行7人，應我國政府邀請於8月14日至19日訪問台灣，今天由外交部長吳釗燮陪同赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文指出，常代們平日駐節在日內瓦，負責推動聯合國及其他國際組織業務，任務重大。此次利用歐洲暑期休假時間，特別組團來臺參訪，展現對臺灣的堅定支持。

她說，這幾年來，臺灣秉持「互惠互助、踏實外交」的精神，和友邦一起推動許多計畫，不但有豐碩的成果，也增進雙方的情誼。她列舉近年她赴友邦出訪，以及友邦高層來台訪問的成果，「這些緊密的互動，都展現臺灣和友邦之間深厚的情誼」。

蔡英文表示，友邦一直是協助臺灣走向世界的力量，她要感謝所有友邦的夥伴持續在國際場合為臺灣發聲。去年9月，第77屆聯合國大會總辯論，瓜地馬拉賈麥岱總統及馬紹爾群島柯布亞總統都為臺灣仗義執言。她代表臺灣人民向大家表達最誠摯的感謝。

在疫情期間，世界都看到，臺灣有能力也有意願貢獻自己的力量。她很遺憾臺灣被排除在「世界衛生組織」（WHO）之外。她強調，政治因素不應該凌駕健康權利。臺灣有先進完善的醫療體系，也有對抗疫情的豐富經驗，可以和所有國際夥伴分享。

蔡英文期盼，未來，所有友邦的夥伴繼續堅定支持臺灣的國際參與，「我們也會繼續努力，使更多國際友人了解讓臺灣參與聯合國等國際組織的重要性」。

隨後，德拉米尼致詞表示，此行來訪展現他們致力推動友邦與中華民國臺灣之間的合作及效率，更要進一步加強各自國家與臺灣一直以來密切友好關係的傳統。尤其此次訪問正處於國際地緣政治發生重大變化之際，彼此更應加強在和平、安全與發展的基礎上合作，尋找互惠互利的機會。

他強調，臺灣駐日內瓦聯合國友邦是臺灣的戰略盟友，會持續呼籲將臺灣納入國際組織、全球論壇與聯合國體系等，並推動臺灣再次加入聯合國這個大家庭。他們認為，臺灣被排除在聯合國事務之外並不公平、也不合理，因為臺灣對世界有許多貢獻，訪團成員也將繼續發展臺灣與友邦之間溫暖與互惠的關係。