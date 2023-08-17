徐旭東表示，遠傳一路經歷6~7次合併，與亞太電這是一個自然、正常的合併，不論在頻譜、作業方式以及環保等，一定都是更好，他直呼「兩個變成一個Wonderful」！

徐旭東表示，遠傳行動本業一向表現得很好，5G滲透率在三大電信居冠，遠傳加上亞太電信，無論從頻譜、應用服務來看都是絕配，好上加好，同時，今日與鴻海(2317)結親，以鴻海的硬體、加上遠傳的軟體「軟硬兼施」，期待有更多合作機會，帶來更多嘉惠政府和企業夥伴的遠傳「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)解決方案。

遠傳總經理井琪表示，遠傳和亞太電信自2021年「5G共頻共網」開啟合作的契機，兩年多來一路合作順利，也在去年二月底基於兩家電信的結合可以達成更大綜效，對產業、消費者、股東和員工都是最好的選擇，而決定合併。合併後遠傳亞太用戶超過920萬用戶，而其中原亞太用戶在轉移至新遠傳資費和網路之前，即能因為第一階段的基站整併工作完成，網路覆蓋率(收訊地區)最高能增加92%之多；而既有的遠傳用戶也將立即享受到「低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大、總頻寬最大」並且加碼、加量不加價的的升級體驗。期待未來有更多消費者能夠享受到新遠傳的優質電信服務體驗。

亞太電董事長陳鵬也回應，遠傳和亞太一直都有很好的合作互動，且理念相同，所以很快就達成合併共識，期待未來產業將導向「價值取向」為主的良性競爭，刺激創新、促進產業健全發展，消費者將是最大的贏家。

遠傳即日起推出六大優惠，九月底前新申辦門號只要加1元，就能帶走手機和3C家電商品，其中，最受矚目的首推「手機+3C家電」方案，最低5G月付599元起，再加1元就能帶走手機和超夯3C家電。另外，全新4G多元費率單門號，最低月租149元起，享有國內數據傳輸量1GB，超過後則為1Mbps吃到飽，網內網外各享有20分鐘、10分鐘免費通話。另外，九月起亞太電用戶就可以到遠傳通路進行繳費業務。