綠色公民行動聯盟批評，如果按目前企業公開的減碳承諾，勢必難達到2050淨零碳排的目標。（林良齊攝）

綠色公民行動聯盟17日舉行「僅7%企業要淨零，政府減碳畫大餅？」記者會，綠色公民行動聯盟副祕書長曾虹文（右起）、綠色公民行動聯盟研究員陳震遠、環境權保障基金會研究員孫興瑄、台灣氣候行動網路研究員林怡均及環境部氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴等人，就排碳大戶管理及政府執法方式等議題回答媒體詢問。（范揚光攝）

據金管會統計，目前全台1791家上市（櫃）公司中，僅有118家企業承諾淨零、約6.6％，334家企業提出階段性減碳目標，但仍有7成的企業未有減碳承諾或目標的企業，綠色公民行動聯盟批評，如果按目前企業公開的減碳承諾，勢必難達到2050淨零碳排的目標。

再盤點上市（櫃）公司中遭要求碳盤查的83家企業、碳排占全國43％，其中僅22家在平台上承諾淨零，經綠盟聯繫後再分析，仍有約4成的上市櫃排碳大戶沒有提出減碳目標，綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，政府應拿出政策決心，提出更積極的耗能產業路徑，如再生能源發展條例的用電大戶條款、能源管理法的1％節電目標升級外，更應要求排碳大戶制訂並公開溫室氣體排放管理計畫。

環境權保障基金會研究員孫興瑄則說，歐盟目前正在討論「企業永續盡職管理指令」，要求企業應提出並落實氣候轉型計畫，以確保公司發展策略符合巴協定維持全球升溫在1.5度的規定，如果企業未制定氣候轉型計畫，並應提出確切技術、製程改善等，則可能有財務制裁或其他行政手段。

環保署氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴表示，總統宣布淨零轉型目標後，國發會擬定12項關鍵戰略，而企業減碳首重為揭露，目前要求500多家企業申報、約達全台排碳8成，如果未在8月底申報會依氣候法處分。

黃偉鳴說，先前也預告過碳盤查草案，包括揭露燃料使用、未來減碳想法等，但企業仍有不同意見。