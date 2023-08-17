據金管會統計，目前全台1791家上市（櫃）公司中，僅有118家企業承諾淨零、約6.6％，334家企業提出階段性減碳目標，但仍有7成的企業未有減碳承諾或目標的企業，綠色公民行動聯盟批評，如果按目前企業公開的減碳承諾，勢必難達到2050淨零碳排的目標。
再盤點上市（櫃）公司中遭要求碳盤查的83家企業、碳排占全國43％，其中僅22家在平台上承諾淨零，經綠盟聯繫後再分析，仍有約4成的上市櫃排碳大戶沒有提出減碳目標，綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，政府應拿出政策決心，提出更積極的耗能產業路徑，如再生能源發展條例的用電大戶條款、能源管理法的1％節電目標升級外，更應要求排碳大戶制訂並公開溫室氣體排放管理計畫。
環境權保障基金會研究員孫興瑄則說，歐盟目前正在討論「企業永續盡職管理指令」，要求企業應提出並落實氣候轉型計畫，以確保公司發展策略符合巴協定維持全球升溫在1.5度的規定，如果企業未制定氣候轉型計畫，並應提出確切技術、製程改善等，則可能有財務制裁或其他行政手段。
環保署氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴表示，總統宣布淨零轉型目標後，國發會擬定12項關鍵戰略，而企業減碳首重為揭露，目前要求500多家企業申報、約達全台排碳8成，如果未在8月底申報會依氣候法處分。
黃偉鳴說，先前也預告過碳盤查草案，包括揭露燃料使用、未來減碳想法等，但企業仍有不同意見。
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