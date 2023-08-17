雲林縣長張麗善（前排中）及文觀處長陳璧君（右）17日聽取廟方解說。（周麗蘭攝）

雲林縣府近年向文化申請修復18處古蹟、歷史建築補助，今年獲中央核定16案，經費達2億1775萬元，其中已經延宕13年的縣定古蹟斗六市真一寺16日啟動修復工程，廟方感激縣府努力不懈，希望2026年修復時再邀請縣長張麗善主持完工儀式。

雲林縣去年提報修復縣內18案古蹟或歷建，獲文化部核定16案，私人主動申請登錄為歷史建築的元長傅氏大宗祠、口湖鄭豐喜故居、二崙荷苞嶼恆心堂，文化部也特別核定補助，展現對私人保存文化資產的支持與鼓勵。

奉祀觀世音菩薩的真一寺於1851年至1861年間創建，1936年重建，廟方13年前擬再重建，縣府2010年緊急登錄為古蹟，廟方一度反彈，張麗善上任縣長後承諾全力爭取補助修復。

真一寺俗稱斗六菜堂，具有傳統民間齋堂元素，建築上的泥塑、剪黏、木雕、彩繪裝飾工藝罕見，縣長張麗善責成文觀處向文化部爭取修復經費，今年終於獲核定總經費1億650萬元，預計2026年完工。

財團法人真一寺董事長程重勳表示，若沒有雲林縣府提報，真一寺無法獲得經費修復，未來任重道遠，廟方會全力協助完成。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，感謝文化部重視極補助，她期望祈福觀光行程能讓旅外鄉親或遊客洗滌身心靈，家庭更穩定、社會更加祥和、國家更進步。

文觀處長陳璧君表示，過去4年來修復縣內18棟歷建或古蹟，其中14件獲得建築園冶獎、國家卓越建築獎、台灣景觀大獎肯定，未來3年將同步修復15棟。

陳璧君表示，目前進行中的文化資產修復工程還有農糧署宿舍、斗南派出所、台南地方法院虎尾出張所宿舍、舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫、崙背分駐所宿舍群、土庫順天宮、虎尾建國一村忠孝棟等8案。