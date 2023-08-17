片中梁朝偉上演用100元賺進100億的暴富傳奇。（龍祥提供）

《金手指》海報刻劃兩大影帝的人物關係。（龍祥提供）

暌違20年，香港經典警匪片《無間道》正宗原班夢幻團隊再度集結，由莊文強擔任編劇、導演，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只主演的新片《金手指》發佈定檔海報和預告，宣佈正式定檔12月30日，並將在台灣、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映。

《金手指》海報中兩大雙雄首次合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿沉浸於錢財之中，劉德華飾演的劉啟源則是試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。而預告則以一百入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，一場橫跨15年的雙雄博弈也正式拉開了序幕。

17日發佈的定檔預告中，開場梁朝偉的一句話就已讓觀眾感受到了他的野心勃勃，當他望向車窗外時，一棟富麗堂皇的高聳大廈，在其眼中仿佛是金磚堆砌而成的黃金帝國。而鏡頭一轉，劉德華帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問「錢從哪裡來的」，梁朝偉僅是莞爾一笑，一段用100元賺100億的暴富傳奇就此展開。

對於梁朝偉及劉德華於《無間道》20年後的世紀大合體，廣大粉絲們感到無比興奮，「天台對峙」早已成為每一代影迷心目中教科書級別的名場面，此次《金手指》中梁朝偉與劉德華的再次合作，讓觀眾在雙雄同框的畫面中，也找回專屬於自己的青春回憶，而兩位影帝極具反差的角色設定，讓人不禁猜想「這次有沒有機會做好人」。電影12月30日上映。