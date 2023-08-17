53歲的梅子（化名）未婚，全職照顧80多歲半臥床父親，及70多歲患有中度精神疾病的母親，近30年獨力照顧的生涯，讓她身心幾度瀕臨崩潰，經中華民國家庭照顧者關懷總會及法扶基金會協助，透過「家庭照顧協議」線上法律服務，得以與哥哥協議，共同分擔照顧雙親的責任。

梅子說，爸爸54歲時就中風，62歲時因為重大車禍導致骨盆骨折，原先中風的復健成果，退化到只能步行20至30公尺，到了79歲，爸爸失智，只剩下吃、喝、坐起等功能。而媽媽則是重聽、患中度精神疾病多年，近30年獨力照顧的生涯，坦言「照顧到即將崩潰」。

後來因為，遇到找外勞、得花50萬修繕媽媽的房子漏水等問題，向住在外縣市哥哥提出分擔費用時得不到善意回應，她也怕哥哥不幫忙支付，她得知家總有家庭照顧協議指引工具，因而開始使用。

「怎麼可以跟外人說」，「打官司是要撕破臉了嗎？」梅子回憶，起初向家總法扶提出法律諮詢時，很多親友會質疑，甚至鄰居也看衰。所幸在社工輔導與法扶律師協助下，成功與哥哥開啟對話，並協議出具有法律效益的文件，也藉此與哥哥和解，兩人一起陪伴爸爸圓滿走完人生。

家總和法扶基金會民國108年推出「家庭照顧協議」線上指引工具，民眾只要符合「有邀集家人談照顧的動機」、「至少有一位以上家人願意討論」等條件，就能到家總官網申請，在律師、社工等人協助下，召開線上家庭會議，協助長照家庭完成照顧共識與公約。

不過，並非所有長照家庭都能解決紛爭，家總今年5月間，針對全台367處鄉鎮市區公所調解委員會進行調查，有近3成委員、曾經調解過「照顧」相關議題，其中爭議最多仍是在財產及費用如何分攤、占52％，有44％可成功開啟會議、有42％可調解成立，平均需花費2.8次調解。

細究照顧爭議調解事件類型，以「被照顧者(例如長輩)財產或資產分配問題(27.3％)」最多，其次是「照顧費用分配不公(25.0％)」、「照顧方式看法不同(15.9％)」、「長輩或晚輩未盡扶養義務(15.9％)」。平均每案有2.4項爭議問題，超過一半是財務問題。

家總秘書長陳景寧說，家庭照顧協議線上指引工具比較適合「關係還好，有意願，有能力，但不知道怎麼談的長照家庭」，但對於不知道如何開口談的家庭，家總也自111年起與法扶及全國家庭照顧者支持據點合作，利用法扶的電話法律諮詢服務，可以有律師、社工協助召開線上家庭會議。

家總表示，照顧者關懷專線0800-507272，由社工協助釐清家庭需求與照顧安排，開啟家庭照顧協議，連結專業法律資源，給予專業意見，線上嘛ㄟ通。請撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線魏社工洽詢。此外，欲報名「調解委員長照培力課程」，歡迎上網報名：https://forms.gle/zU4aKjrkQbcTG6h2A 。