新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署14日偵結，依貪污等罪起訴。對此，號稱國內公法權威的律師林石猛認為，高與助理間是勞資關係，雇用助理是與執行公務無關的私經濟行為，應論以《刑法》公務員詐欺或偽造文書等罪而非《貪污治罪條例》。若法院以此見解變更起訴法條，高將不會面臨一審有罪就遭停職的下場，也不會遭褫奪公權。

據《菱傳媒》今（17）日報導，林石猛認為，助理費是國家補助民意代表去運作服務團隊，而民代與所聘僱的助理間，在《民法》上屬僱傭關係，雙方的權利義務適用《勞基法》規定，屬行使公權力或執行公務以外的「私經濟行為」。

林石猛進一步說道，前大法官吳庚在《行政法之理論與實用》一書提及，私經濟行為是指國家並非居於公權力主體地位行使其統治權，而是處於與私人相當的法律地位，並在私法支配下所為之各種行為。

林石猛並引用最高法院28年上字第2464號刑事判例，認為公務員關於職務上之行為雖足以構成背信罪，但已不合於瀆職罪之構成要件為限，若犯罪行為足已成立瀆職罪名，就不能以其違背職務而認為構成背信罪。

林石猛就上述論點認為，《貪污治罪條例》處罰的是公務員利用行使公權力或執行公務機會貪贓枉法，在一般的私經濟行為中貪取公款，只要不是執行公權力範圍內的公務，就不應適用《貪污治罪條例》，而是要回歸《刑法》的詐欺或侵占等罪，再依公務員身分加重其刑二分之一。

由於《貪污治罪條例》第17條規定，犯貪污罪且被判刑者一律宣告褫奪公權，因此，若法院審理高虹安助理費案時，若採此一見解變更起訴法條，高虹安恐能閃過貪污罪，在判決定讞前暫保市長大位，也不會被褫奪公權。