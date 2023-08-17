民眾黨立法委員陳琬惠今日再爆料民進黨立委陳歐珀替im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒向台鐵局喬事，並質疑這是典型的官商勾結。對此，陳歐珀辦公室回應，陳琬惠烏龍爆料淪為政治打手，令人萬分遺憾。

陳歐珀今年5月因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布退選立委連任。針對陳琬惠的指控，陳歐珀辦公室今發聲明表示，辦公室於2021年10月召開協調會，討論川晟公司「宜蘭停七停車場」租金減免與免繳滯納金一事，是因接獲川晟公司陳情，疫情導致停車場收入銳減，希望台鐵局於2021年6月宣布之緩繳租金、免繳滯納金等紓困方案，能適用於該公司的停車場經營。

陳歐珀辦公室說，當時不只是台鐵局，各部會都有針對國有不動產租金減免或緩收的紓困措施。辦公室基於立委職責，擔任民間與中央部會的溝通橋樑召開協調會，希望減少疫情對民眾的衝擊。

陳歐珀辦公室指出，陳琬惠同樣身為立委，卻為了選舉不斷烏龍爆料，自甘淪為政治打手，將一個普通的選民服務案件，惡意抹黑為官商勾結，不僅有失立委專業，也令人萬分遺憾。