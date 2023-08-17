洪嫌佯稱高階主管，主動與女業務員聯絡。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

網路男蟲分飾多角騙財騙色 11名女業務失身又損失150萬元

新北市一名43歲洪姓男子，自2021年起在網路搜尋女業務員，再假冒該公司副總等高階主管，主動與女業務員聯絡，佯稱有重要客戶需要接待，再扮演客戶誘騙女業務上床，或甘願掏錢付帳。刑事局偵查第九大隊接獲被害女子報案，將洪嫌逮捕到案，發現他還是詐欺、毒品、妨害性自主通緝犯，統計共有11名被害人報案，財損逾150萬元。

警方調查，洪嫌在11年前就曾以相同手法騙財騙色遭刑事局逮捕送辦，後被依詐欺罪嫌判刑1年。洪嫌2年前假冒銀行、保險公司等高階主管，主動接觸女業務員，佯稱有重要公司客戶需請其接待，再假扮重要客戶出場，以包養、職務升遷等話術，誘騙女業務跟他發生性關係，或是要A女匯款給B女，佯稱是包養費用。有一名女業務遭騙半年之久，才發覺不對勁報警，目前雖然已有11人報案，但警方研判被害人數恐怕超過20人。

警方表示，洪嫌這次再重操舊業，還利用被害人名義申辦門號、租車等，藉此隱匿身分躲避警方追查，專案小組日前至洪嫌淡水住處將他拘提到案，起獲作案用手機8支、被害人購買的戴森吹風機1組、襯衫1件等贓證物，全案訊後，依詐欺、妨害性自主罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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