《粽邪3：鬼門開》吳奕蓉（右起）、陳少卉、許安植、劉國劭出席鬼門開試膽場和觀眾互動。（華影提供）

《粽邪3：鬼門開》試膽場吸引近700名觀眾搶先目睹。（華影提供）

鬼片《粽邪》系列原班金獎團隊全新續作《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等跨世代實力派演員，耗時3年傾力製作，應景農曆七月初一鬼門開，16日晚舉辦搶先挑戰場，吸引近700名大膽觀眾進場體驗聲歷其境的感官刺激。

監製鄒介中率領導演廖士涵、吳奕蓉、陳少卉、許安植、劉國劭出席映後，陪全場觀眾一起開鬼門。片中有多場驚嚇演出的童星陳少卉，抱著皮球出場可愛問道：「要不要跟我一起玩球啊？」反差萌讓入戲的全場觀眾頓感輕鬆。笑稱自己「一言不合就唸咒」的許安植，這次從鍾馗妹的身份升級成帶天命的通靈體質，昨天也是首次進戲院看全片。散場後四位演員還在廳外一一和觀眾合影，不少觀眾看到「地表最恐怖母子檔」吳奕蓉與陳少卉本人，還驚呼逃跑：「你們長得太可怕，我不敢合照！」入戲程度讓吳奕蓉與陳少卉哭笑不得。

《粽邪3：鬼門開》近日也曝光全新的邪靈索命版海報，上有「觸犯禁忌、邪靈索命」的駭人標語，以及地上6具屍體排成一排的詭異畫面，似乎在暗示邪靈背後有股更強大的黑暗勢力。此外，片中有前兩集的系列演員鄒承恩、許安植、劉國劭、陳博正、陳雪甄等人都驚喜回歸演出，由鄒承恩飾演的「家維」、陳博正飾演的「阿西法師」、「地表最恐怖阿姨」陳雪甄更是有影響劇情走向的關鍵性演出，雖是獨立故事卻完整了「粽邪」宇宙，絕對可以滿足《粽邪》系列的粉絲和愛好恐怖片的全新觀眾。