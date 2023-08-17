后里區七星國小活動中心共構幼兒園將興建，預計兩年後完工招生。（陳淑娥攝）

台中市后里區七星國小創校60多年，至今仍無室內活動場館，校方辦理大型活動均需搭建臨時棚架。立委楊瓊瓔及市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分爭取市府追加預算9000多萬元興建活動中心，楊瓊瓔爭取中央補助600多萬元新建幼兒園，17日邀請相關單位現地會勘，預計2025年幼兒園將招生。

后里區七星國小活動中心暨附設幼兒園舍興建案通過中央及市府核定，立委楊瓊瓔今上午辦理現勘，台中市教育局、市議員陳本添、邱愛珊、后里區長賴同一及舊社里長、墩南里長、中和里、墩西里均出席。

七星國小學校長張若蘭表示，新建幼兒園與活動中心共構工程，其中1F為幼兒園，包含3間教室、辦公室、保健室、配膳室、室內遊戲室及盥洗室等，預定招收1班2歲專班，2班3至5歲混齡班。至於2樓活動中心空間採挑高設計，包含舞台、室內活動展演區與室內運動場，共構工程總經費9000多萬元。

多位里長均指出，七星國小創校60餘年，即將擁有室內場館，但現有校舍使用超過半世紀，盼盡速推動老舊校舍改建，並納入地下停車場。對此教育局副局長葉俊傑建議校方於114年提案，納入115年預算編列。

「投資教育，希望永遠在！」楊瓊瓔感謝中央、地方共同合作推動七星國小活動中心及幼兒園共構工程，依照設計、發包規畫時程，最快可在2年內完工啟用，除提供師生室內活動空間，讓孩子快樂學習成長，也提升后里區的公共托育能量，預定114年學年度招生2歲專班及3至5歲混齡班。