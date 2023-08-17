苗栗縣政府教育處推動智慧校園親師生平台政策，下學年將試辦國中小數位學生證，將圖書館借書證、悠遊卡及學生證功能「三合一」，全縣18鄉鎮市將有21校率先實施。縣長鍾東錦等人17日宣布啟動數位學生證，未來如果試辦情況良好，將全面推廣到各校實施。

縣政府結合科技、資訊打造智慧校園，苗栗縣長鍾東錦17日啟動國中小學校「智慧校園親師生平台」暨「數位學生證」，期待藉由平台的操作及多元應用，讓國中小學親師生溝通更加即時、智慧；同時期許各國中小校長帶領團隊精進教學品質，留下好學生、提升會考成績，攜手朝向「三分天下」的目標邁進。

因應數位科技與日常生活密不可分的時代，縣府推動數位學生證，結合學生證、書香苗栗卡及悠遊卡電子票證功能，達到學生數位簽到、圖書數位借閱、通勤數位悠遊的多元應用。學校老師、家長則利用透過手機或平板下載親師生平台《苗栗e校園APP》了解孩子在校狀況。

教育處長葉芯慧說，學生得於到校時，利用數位學生證於安裝在校內差勤卡機刷卡，並透過整合式 APP發送「訊息通知」，以數位簽到方式讓家長及學校教師即時掌握「學生出缺席」，強化學生就學安全。

葉芯慧指出，在苗栗e校園APP方面，教師及家長以行動裝置掌握學校公告推播、電子聯絡薄進行即時訊息傳達，使學校資訊不遺漏；電子問卷透過APP 即時回填學校問卷；成績查詢可提供家長查詢成績紀錄，了解孩子學習狀況。

圖書館則用來關心孩子的閱讀習慣，培養親子共讀好時光等功能；IPoint數位積點功能，學校可透過獎勵、活動的設定，以線上化方式分配點數，進行校園內競賽活動辦理。

苗栗縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、議員陳碧華、林寶珠、許櫻萍、孫素娥、曾美露、邱毓興、徐筱菁、張志宇、楊明燁、苗栗市代會副主席王封台等人，17日共同啟用國中小學校智慧校園親師生平台暨數位學生證，期待創造各校校園特色，建構親師溝通網絡，營造親師生智慧校園。

葉芯慧表示，苗栗縣國中小學生總數約達4萬餘人，將規畫成兩年依序推展，第一年將選苗栗、頭份、竹南各兩校、其餘鄉鎮市各1校共21個國中小試辦，期間將蒐集相關使用問題，檢討解決；第2年將推展至149校區以達全校親師生智慧校園的實踐。

鍾東錦說，數位學生證功能多，除了借書還能搭乘火車、公車、UBike，只要一張卡，就不用帶這麼多東西；苗栗e校園APP用途很廣，家長可以掌握學生到校、請假，與老師聯絡等，讓家長安心，藉由科技的結合希望孩子試著學習，家長也學習接受與應用，將會讓親師溝通網絡更加即時、有效。

此外，縣長關心卡片遺失後的處理方式，他說，小朋友不小心遺失卡片，承辦公司獲報雖會即時處理，兩三天就會將卡片寄到家裡去，但需要工本費120元，將會與該公司持續商談，因為孩子難免會掉東西，希望能有更合理的價格，同時也提醒孩子將卡片保管好。

縣長鍾東錦期許，未來在智慧校園中能夠強化縣內的教育，各國中小的校長帶領團隊精進教學品質，並將成績好的學生留在苗栗，提升苗栗的會考成績，盡快達成「三分天下」的目標，讓苗栗縣5A人數與新竹縣、市並駕齊驅，重視德智體群美以外，還要注重會考成績，希望苗栗孩子在校長團隊的教育輔導之下，每個學生未來都能成就非凡。