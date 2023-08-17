插電混合式電動車（PHEV）第二季則銷售87.6萬輛，年成長52.9％，其中高達66％的銷量來自中國市場，而該情況也反映在品牌排名上。第二季中國品牌依舊表現強勢，比亞迪市占率36.5％保持第一，而集團下的高階品牌騰勢也持續增加銷量，市占率攀升至3.4％，上升至第七名。理想汽車第二季銷量8.7萬輛創下單季新高，市占率也跟著爬升到近10％，排名維持第二。國際品牌中，Volvo和Jeep的銷量較去年同期成長，Jeep銷量突破3萬輛，也是首次進到前五名。

TrendForce表示，除了中國、西歐和美國等主要市場外， 2023年上半年其他國家在新能源車銷量上也有明顯增長。其中，泰國和澳洲表現突出，兩地上半年新能源車的銷量紛紛突破3.5萬輛，泰國今年上半年新能源車的銷量是2022上半年的四倍；澳洲今年上半年的銷量則是2022年同期的五倍。雖然這些國家的新能源車數量對全球銷量來說比重仍低，但高成長率和低滲透率為這類市場的發展潛力，已有不少汽車品牌積極布局。