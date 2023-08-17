邵尊漢希望透過色彩繽紛的玻璃畫作，鼓舞人心。（邱立雅攝）

在新竹定居超過40年的藝術創作者邵尊漢，原本從事玻璃工藝製作，但2000年一場工作意外造成他全身超過3成面積的2、3度燒燙傷，在醫治及復健的低潮中，他接觸梵谷的畫作，並從中感受到生命力，治療告一段落後，邵尊漢改為創作玻璃畫，並用傳統的玻璃製作技法，燒製出繽紛多彩的作品，也希望透過作品鼓舞人心。

邵尊漢過去從事玻璃工藝創作，為了更能掌握玻璃的變化，他在創作之餘也潛心研究玻璃表現技法，但在2000年時，一次的嘗試過程中，不甚引燃，造成他全身高達36％面積的2、3度燒燙傷，工廠也因此關門大吉，經過多次開刀復健，在6年後終於痊癒。

在治療的6年間，邵尊漢心情低落且複雜，他表示受傷讓他手指不再靈活，舉著如香腸般腫脹的手，無法隨心所欲創作，原就喜歡繪畫的他開始翻起了名家資料，最後被梵谷的畫作深深吸引。

邵尊漢認為梵谷的作品充滿著生命的張力，讓他也因此被感動，於是振作起來專心致志投入玻璃畫創作，甚至也模仿梵谷的風格，創作出一幅朝陽花玻璃畫作品。

邵尊漢的作品繽紛多彩，但其實也都是透過礦物自然發色，尤其傳統手工玻璃有著鮮豔色澤，透過光照射產生不同效果。邵尊漢說玻璃畫創作難點在於要用經驗掌握玻璃膨脹係數，避免冷卻後裂開，但創作出浮雕感的作品便會發現玻璃還有很多可能性。

受到梵谷畫作影響的邵尊漢也期待透過自己的作品感動人心，尤其疫情期間，全球面臨各種天災人禍，走過人生低谷的他，為此選用鮮豔明亮的顏色，盼帶給大眾對未來的希望。

17日起新竹縣文化局在美術館舉辦「心遊無界」特展，邀請台、日兩國20位包括邵尊漢等工藝大師，展出木雕、陶瓷、金工、漆藝、石器、編織、染織等不同媒材、技法所打造的100件頂級工藝精品，即日起展出至9月24日。