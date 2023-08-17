桃園市大溪區太武新村眷村文創園區過去為陸軍將校級眷舍，文化局辦理第2屆太武藝術季，將於8月19日至10月1日登場，將辦理開幕茶會與系列活動，規畫3檔藝術特展、4場居民共創活動、2場主題市集、2場駐村藝術家工作坊及1場露天電影會，邀民眾參與。

2023太武藝術季主題推陳出新，今年以「未知旅程Unknown Noise」為主軸，規畫趣味活動，重新構築太武，展現多元創作，要讓民眾感受藝術的魅力。19日開幕茶會將搭配八二三砲戰周年紀念活動，呼應當年為安置八二三砲戰駐防金門前線的軍官及其眷屬，並以金門地標「太武山」為名的由來，戰爭結束將近65個年頭的今天，轉身成為大溪河西地區的重要藝術聚落。

文化局說明，今年藝術季邀4組藝術家展出，各自從空間、歷史與人文自然不同角度出發，並與原住戶和當地居民共同創作，重新詮釋歷史，例如藝術家馬慕恩的錄像作品「限地皿」，以身體感知眷村範圍的模糊界線，喚起現代人重思此地的時代意義；藝術家唐藝庭的裝置作品「窗的片刻」重現當年從窗外望去，反映太武新村周遭居民過往的窗景記憶。

船的工作室也推出攝影作品「孵夢枕」，經在地居民以未來期許為題的參與創作，期望人們持續醞釀希望，勇於付諸行動；藝術家薪柴燒人文藝術空間簡銘炤的陶器作品「花祭」，以傳統技術柴燒陶瓷，融合獻花祭酒之意，表達對壯烈歴史的致敬。

「暑期必逛太武新村！」文化局表示，為期44天的太武藝術季規畫3檔藝術特展、4場居民共創活動、2場主題市集、2場駐村藝術家工作坊及1場露天電影放映會，市集當天另有「太武夜餐會」，與園區文創進駐店家「嘻客」及「薪柴燒人文藝術空間」合作，安排傳統樂器演出及免費茶席體驗，推出限量100份專屬活動菜單，憑夜餐會用餐證明，購買酒精飲料將享有特別優惠，活動詳情可至太武新村眷村文創園區臉書查詢。