全家便利商店迎來35周年，表示將持續強攻鮮食，陸續投入至少百億元佈局基礎建設，滿足民眾便利餐食的剛性需求。圖為全家總經理薛東都（左）、全家董事長葉榮廷。（全家提供／朱世凱台北傳真）

迎接浪漫七夕情人節，到7-11購買指定啤酒、冰品、糖果、巧克力等商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元立折22元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富18日至22日推出限時七夕情人節風味咖啡飲品，Hi Café 特大杯冰檸檬風味美式咖啡(單杯售價75元)享買1送1；另於特定店點開賣浪漫鮮花。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

全家迎來35周年，18日至20日限時3天，凡使用全盈＋PAY支付可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，另董事長葉榮廷今（17日）也現身活動分享零售產業趨勢，直言便利商店處在「高大強」處境，分別是高齡化、大缺工、強競爭，以往追求便利性的全家，未來也會以居家需求作考量，包括自煮餐食、線上購日用品等跨店取服務，另智能咖啡機等也有利解決人力短缺問題。

全家不只霜淇淋優惠，看好七夕讓巧克力買氣相當熱絡，便串聯線上線下推出多款巧克力優惠，店鋪活動包含任選三件金莎三粒入或臻品甜點三粒裝即贈送環保餐具兩件組；另購買指定金莎商品則有2件8折優惠好康，會員APP隨買跨店取也同步推好時巧克力、德芙巧克力、明治巧克力等多款商品，最低67折。18日至22日也展開「哈根達斯愛戀之夏」活動，凡購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列（原價129元商品），可享買10送10優惠。全家同時預告將攜手美食網紅於近期再推新口味霜淇淋。

全家董事長葉榮廷指出，零售業進入競爭深水期，必須創造消費者「高頻到店／消費」的動機，其中對於民眾便利餐食的剛性需求滿足，便利商店在零售業態裡擁有絕對性優勢，是差異化的吸客關鍵。全家為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，包括攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」股權納入100％子公司、購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心與明日將正式稼動的新花蓮物流中心，同時加速導入店鋪冷凍冷藏設備與調理機台，透由強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。

葉榮廷進一步指出，面對零售業的三大疫後挑戰：高齡化、強競爭、大缺工，「全家」將透過「需求洞察、行為預測、行動驅動」擬定對策，第一、以OMO全渠道策略對應高齡化下的居家商機；第二、以APP擴圈跨界深化會員黏著，第三、以運營智能化與ESG便利永續＋1吸引人才。

另全家近3年泛鮮食連年都以至少1成成長中，今年上半年也已交出年增2成的亮眼成績。總經理薛東都於2015年起推動鮮食構造改革，並提出「好吃、好看、物超所值」為最高開發方針，從工廠設備、原物料管理、口味研發、包裝設計到掌握鮮度的物流配送，皆進行全面盤點，並投入長達近10年的時間升級改造，迄今已打造出近30款的億元級鮮食單品。

7-11迎接浪漫七夕情人節，除了統一集團同步在7-11、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等11大通路品牌，獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」外，還推出「限定祈福隨取卡」、「國際精品飾品」、「人氣肖像造型玩偶」及「獨家進口零食」等五大送禮精選；其中，自19日至22日更推出限時4天「七夕浪漫傳情」快閃活動，除CITY系列加碼優惠外，購買指定啤酒、冰品、糖果、巧克力等商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元立折22元。

迎接七夕情人節，萊爾富門市現場於18日至22日一連五天，推出限時七夕情人節風味咖啡飲品，Hi Café 特大杯冰檸檬風味美式咖啡(單杯售價75元)享買1送1。萊爾富也看好節慶表愛需求，特別攜手愛禮花卉，於北市迪化店與北市湖鑽店兩家門市同步開賣應景浪漫的鮮花，提供近十款多元豐富、一年四季穩定供應的花種，每束價格自99元至199元不等。