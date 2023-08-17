台中市沙鹿區41歲林姓男子在網路加入股票投資網站，投資少許金額後後獲利但未領出，林男日前竟赴銀行要將老父近700萬老本投入該投資網站，行員察覺有異報警，及時阻止失金憾事發生。

調查豬出，沙鹿區林姓男子日前於網路上加入股票投資網站，曾投資少許金額有獲利但未領出，林男認該網站可信任，15日下午前往沙鹿某銀行準備辦理約定轉帳，要將老父退休金687萬元全部投入該網站。

行員關懷詢問時，林男一下說要投資，一下說要還債等，行員察覺有異報警。清水警分局光華所員警王騰浤、徐振哲獲報馳援，林男仍不願說出實情，警方以受理詐騙相關案例勸說，林男驚覺遇到投資過程與警方說法相同，連忙稱不再匯款。

林男表示，誤信投資獲利，原本拿父親的退休金想要加碼投資，才會依對方指示來辦理約定帳戶，幸好遇熱心行員及警方解說，保住父親退休金。

清水警分局光華所所長陳俊佑提醒民眾聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲小心求證，避免荷包大失血，才不會成為下一個被害人。如遇此類案件，可立即撥打165反詐騙專線諮詢。