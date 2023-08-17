替孩子取名有很多眉角要注意，大陸一位何爸爸看到兒子出生以後很高興，希望對方未來可以好好長大，成為一個品格高尚的人，因此決定將兒子取名為「何尚」，不料孩子長大去學校念書，卻老是因為名字的諧音被笑，甚至有同學會調侃說「何尚一輩子娶不到老婆！」讓孩子感到非常困擾。

綜合陸媒報導，大陸一位爸爸姓何，當年兒子出生以後，他和老婆想了很久，到底要替孩子取什麼名字比較好，後來夫妻倆想著，他們最希望孩子能夠有高尚的品格，因此決定將兒子取名為「何尚」。

幾年後孩子長大去念書，每次班導師點名的時候，同學們聽到他的全名總是會笑成一團，甚至還有調皮的同學調侃說「何尚，你以後可能娶不到老婆！不對，你是不能娶老婆！」經常被笑以後，孩子對自己的名字很沒自信，也忍不住埋怨爸媽怎麼就替他取了這樣的一個名字。

一位育兒專家表示，同儕對於孩子的成長發展很重要，也許同學沒有惡意，但是經常被笑可能會使孩子缺乏自信心，建議爸爸媽媽替寶寶取名的時候要三思，有時候寓意美好，但也要考慮一下是不是有諧音的問題。