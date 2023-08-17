民眾黨立法委員陳琬惠今爆料民進黨立委陳歐珀替im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒向台鐵局喬事，並質疑這是典型的官商勾結，陳歐珀反控，將一個普通的選民服務案件，惡意抹黑為官商勾結，陳琬惠則批，陳歐珀還要說謊到什麼時候？還要繼續胡扯下去？

陳琬惠炮轟，今早她開記者會揭露，陳歐珀除了一邊接受im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，更一邊幫川晟公司向台鐵局喬事，結果陳歐珀竟然說，這是「烏龍爆料」，只是「普通的選民服務案件」，「陳歐珀你會不會太可笑？」

陳琬惠表示，陳歐珀接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，自己都親口承認了；而陳歐珀於2021年10月20日召開協調會，幫曾耀鋒的川晟公司「宜蘭停7停車場」向台鐵局喬免收滯納金，更是交通部行政調查報告白紙黑字寫的。

陳琬惠表示，台鐵高層在陳歐珀的穿針引線下，與曾耀鋒搭上線，分別前往豪宅接受招待；陳歐珀收了曾耀鋒好處，再幫曾耀鋒向台鐵喬事，這不是官商勾結是什麼？

陳琬惠接著說，何況，交通部行政調查報告也直指，台鐵局於2020年至2022年公告的紓困措施，全國停車場租賃案件僅有陳歐珀幫曾耀鋒喬的這一個案子成功減免滯納金。這算「普通的選民服務案件」？陳歐珀還要繼續胡扯下去？再次請問檢調單位，這要不要辦？還是綠營的就不用辦？