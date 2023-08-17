嘉義市一對夫妻15日被發現倒臥在房間內，先生明顯死亡，一旁太太還有氣息，太太獲救聲稱因房子要被法拍，財務有問題才和先生相約輕生，警方最後依加工自殺罪嫌移送，但因案情疑點重重，嘉義地檢署明解剖後將深入調查。

檢警表示，46歲杜男、49歲王女夫妻住在嘉義市西區，原本開公司經營醫事材料事業，目前公司已歇業，王女曾從事護理工作，具醫護背景，近日因王女姐姐騎車摔傷，想找妹妹幫忙包紮，卻一直聯絡不到人，加上2、3天妹妹都沒回訊息，覺得奇怪，15日晚上王女姐姐到妹妹住處查看，發現大門深鎖，叫人無回應，通報消防人員到場，經消防人員破壞鐵捲門進入屋內，發現杜男、王女倒臥房間內。

消防人員發現杜男身體出現腐敗現象，明顯死亡多時，馬上將尚有氣息的王女送醫急救，並報警處理。

檢警調查，杜男、王女所住的房屋是杜男兄弟姐妹共同持有，杜男持分三分之一，之前曾因家人債務問題，房子要被法拍，當時由杜男夫婦拿錢解決，近日同樣問題又出現，因夫妻已無固定工作，公司又歇業，兩人疑因此出現輕生想法。

檢方昨會同法醫相驗，杜男死亡多時，將於明天解剖釐清死因，而王女利用護理專業涉及加工自殺等罪嫌，今移送嘉義地檢署複訊後，已責付給王女哥哥。

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