一名女網友和閨密從小一起長大，感情非常要好，對方結婚時，她當伴娘，還包了1萬元禮金，結果婚姻1年就告吹；最近閨密表示即將再婚，希望她一樣包1萬元禮金，因為婚宴一桌近4萬，擔心虧太多。原PO坦言，閨密很常請她吃飯，不過對方直接這樣要求，讓她不太舒服。許多網友都認為「不用錢的最貴」、「既然是閨密就再包1萬吧，當是之前吃飯回她的。」

一名女網友在《匿名公社》發文指出，她和閨密從小一起長大，感情非常好，對方結婚時，她當伴娘，還包了1萬元禮金，不料婚姻只維持短短1年。

最近閨密答應了現任男友的求婚，希望她能再當一次伴娘，原PO同意，不過也直白表示「這次不會包1萬了」，沒想到閨密稱上次禮金全被夫家收走，這次婚宴一桌近4萬，希望不要虧錢，要求她「至少要包和上次一樣」。

原PO表示，閨密知道她不打算結婚，其他朋友結婚，她都沒有出席，只出席閨密的婚禮，還擔任伴娘。她坦言閨密對她很好，很常請吃飯，但對方直接提出禮金要求，讓她感到不太舒服。

貼文一出引發熱議，大多網友都認為，閨密常請吃飯的話就別計較，「1萬值得投資吧」、「妳自己都說了，她對妳很大方，常請妳吃飯，1萬會多嗎」、「拿人手短，吃人嘴軟」、「不用錢的最貴」、「是我就一樣包1萬，當是之前吃飯還她的，就不會那麼不舒服了。」

也有網友認為閨密得來不易，「妳還願意跟她來往表示很合得來，那就再包1萬，別傷情誼，反正她以後會請妳吃飯、住宿，當是先付出後享受吧！」