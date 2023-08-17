「2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」將於18日至20日熱鬧開打。（洪浩軒攝）

「2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」將於18日至20日熱鬧開打，共邀請來自亞洲9個國家32支分齡男女球隊勁旅參賽，中華男子巧固球目前世界排名位居冠軍，女子隊則排名世界第二，中華代表隊陣容堅強，期盼無論男女組都能在此次盃賽中稱霸。

由高市府運發局、國際巧固球總會主辦的「2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」，將在鳳山沙灘排球場於18日舉辦為期3天的賽事。中華隊及在地高雄市代表隊紛紛摩拳擦掌，準備在這次賽事中和各國菁英隊伍一較高下，此屆參賽國家地區包括台灣、香港、澳門、新加坡、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、馬來西亞及泰國等。

高雄曾在2017年主辦「第二屆世界盃沙灘巧固球錦標賽」，當時有16國家約200名選手及職員參賽，今年雖已不受新冠肺炎疫情影響，仍受限各國經濟與人事因素，來台參賽的國外選手雖然減少，但此役堪稱是世界杯巧固球賽的前哨戰，賽事精采程度備受期待，賽事組別分別為男生12歲、15歲、18歲組及女生12歲、15歲、18歲組。

近年中華代表隊在國際巧固球比賽成績斐然，目前中華男子巧固球隊世界排名位居第一，而女子隊則排名世界第二。此次觀賽重點除了中華男子代表隊能否持續稱霸亞洲外，面對已連續2度擊敗中華女子代表隊的亞洲強權新加坡，中華女將是否過關斬將重新站上「世界第一」的位置，相當值得關注。

「2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」3天賽事將會在FB(Asia Pacific Tchoukball Federation-APTBF)和IG(Aptbf)進行直播，並有資深巧固球教練進行專業解說，另外，比賽現場特別規畫觀眾席「搖滾區」，讓球迷可以近距離為選手加油。