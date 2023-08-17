群創光電一位已婚的許姓處長昨（16日）自爆長期婚外情，對象包括公司供應商、客戶，其中公開三位女性的個資，共同點都是人母，連性癖都大膽寫出來，引發熱議。稍早，女星郁方針對此事發文，釣出另一名藝人何如芸留言，吸引不少網友按讚。

許姓處長表示婚姻不美滿，所以跟公司供應商、客戶偷情，且時間點重疊，一直到現在都是這種狀況；他還公開3名外遇的對象，連自身性癖都曝光；第一位離婚育有1女，「因為她夠敢玩，所以我買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品」，第二位已婚育有兩子，第三位已婚育有一女，共同點都是人母，最後，許處長更毀滅性爆料「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體來換取資訊。」

郁方看見此新聞後有感而發，在臉書轉發一段她認為寫得很好的短文，「不要去碰一個已婚的女人，她是一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是一個女人的餘生，不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。這是為人之其本，男女之間的底線。大家都是成年人，不要假裝不知道，愛情雖然不分先來後到，但是人要懂得禮義廉恥，你懂得和異性保持距離，知道分寸感，才值得被信任。」

去年正式離婚、最近完成相關協議的女藝人何如芸，看到郁方的PO文，有感而發地留言：「己所不欲，勿施於人」，得到不少網友按讚表達認同。

何如芸表示：「己所不欲，勿施於人。」（圖／FB@郁方）

何如芸當年正紅時，嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，兩人育有2子，2019年爆發婚變，傳出有第三者介入，離婚官司打了3年，去年9月正式斷開19年婚，最近完成離婚的最後一個協議，何如芸回歸單身生活，終於得到完全的解放。