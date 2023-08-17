進入泳池依規定須戴泳帽，一名男子質疑，國外的泳池不必戴泳帽就能下水，不解為何在台灣必須戴，問「強制戴泳帽才下水的意義在哪？」網友統整4原因，如包括頭髮在泳池會一直飄、毛髮易賭塞過濾系統、排水孔施工不良恐造成意外、毛髮殘留在泳池難清理等，當中有曾在泳池打工的網友說，殘留頭髮的泳池真的髒爆。

原PO今（17）日於PTT八卦版指出，日前回台灣去游泳池游泳，因未戴泳帽被阻止下水，對方告訴他沒戴泳帽恐有頭髮被捲入的疑慮，令他納悶「難道國外都沒這個疑慮嗎？為何在台灣游泳就要戴泳帽？」

原PO表示，也聽說頭髮掉落會造成泳池賭塞，「難道戴泳帽頭髮就不會掉嗎？所以強制戴泳帽才能下水的意義在哪？」

貼文引發關注，網友點出4缺點，包括頭髮在泳池會一直飄、毛髮易賭塞過濾系統、排水孔施工不良恐造成意外、毛髮殘留在泳池難清理等，「毛髮堵排水孔造成池水循環不良」、「才不容易塞住過濾系統」、「國外有一些排水孔施工不良，還有個女童小腸被吸出來的案例」、「你可以做實驗看戴泳帽前後的掉髮差異」、「奧運也帶泳帽啊」、「頭髮一直飄很噁」、「泳池有數百甚至數千人下水，殘留頭髮就是髒爆，待過游泳池打工就知道」。