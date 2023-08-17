原住民族權利宣言牆，讓民眾了解4百年來原住民族受到的壓迫及台灣原權的發展，體認到原住民族權利法制化的重要性。（原民局提供）

新北市原住民族行政局主辦「原住民族權利入憲到實踐巡迴展」，目前正於新北市烏來泰雅民族博物館展出。展覽內容揭露原住民族藉正名運動，找回在台灣的地位過程，盼讓更多民眾了解歷史真相與原權運動血淚史，促進島上不同族群並肩走在和解路上。

原民局指出，本次展覽記錄原住民族權利運動的發跡、原運走上街頭到進入國會殿堂的時期。其中1984年發生於新北市的「土城海山煤礦災變」，更是促成「台灣原住民權利促進會」成立、原運的起點。

展區另設置原住民族權利宣言牆，規劃46條宣言的展示互動區，透過動態展示，讓民眾瞭解4百年來原住民族受到的壓迫及台灣原權的發展，體認到原住民族權利法制化的重要性。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，特展以「原住民族日」為主軸，述說原住民族藉由正名運動，找回在台灣地位的過程，希望透過展覽讓更多人瞭解原住民族人爭取原權是一條迂迴的彎路，過程中流淚、流汗、流血的經歷也提醒著族人們，勿忘爭取正名的艱辛與成果。本次特展即日起展出，至9月15日止，歡迎有興趣的民眾前往觀賞。