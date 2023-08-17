全家今天舉行成立35週年記者會，全家便利商店從1990年開賣鮮食至今，歷經培養期、茁壯期、以及2020年之後的起飛期，全家總經理薛東都於2015年起推動鮮食構造改革，並提出「好吃、好看、物超所值」為最高開發方針，從工廠設備、原物料管理、口味研發、包裝設計到掌握鮮度的物流配送，皆進行全面盤點，並投入長達近10年的時間升級改造，迄今已打造出近30款的億元級鮮食單品。

葉榮廷表示，過去3年疫情對實體便利商店影響甚鉅，且大幅改變消費慣性，雖然香煙及飲料等產品銷售還沒有回到疫情前的銷售高峰，但全家營收及損益即使衰退也沒有太難看，最主要原因就是「即食型自有鮮食」業績屹立不搖、一路長紅，近三年「全家」泛鮮食連年都以至少1成、前所未有的高速成長中，今年上半年也已交出年增2成亮眼成績單，2015年鮮食佔全家營收比重約20%，今年泛鮮食佔營收比例已突破3成大關，提前兩年達陣。

葉榮廷指出，鮮食業績成長，主要是靠「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」三大面向，首先，以專賣店為標竿，硬體設備及研發技術兩路並進，打造出Let's Cafe、義大利麵uno pasta、甜點minimore、匠土司、金飯糰等鮮食品牌，叫好又叫座；其次，我們以消費者需求為出發點，洞察健康飲食與低碳蔬食新趨勢，陸續推出健康志向、植覺生活等系列商品，滿足不同機能需求的餐食趨勢，第3，我們瞄準不同餐期搭餐缺口，推出媽媽煮藝、打造新型態熟食區，以冷藏/冷凍配菜、SO HOT炎選現作即食點心，隨時支援不同餐期的餐桌需求，此外，因應民眾食安意識提升、重視商品成份單純，全家也率先提出鮮食Clean Label安心少添加政策，以及友善食光惜食促購機制與AI精準訂購系統，將鮮食品質、訂購到銷售機制皆全盤進化規劃。

值得一提的是，全家近兩年發展「SOHOT炎選」新型態熟食區，導入中西式現烤點心及烤炸物，以聯名策略、熱門小吃為主軸，開發超過40種創新商品，豐富品項受到消費者的喜愛，暢銷商品包含葡式千層蛋塔、香烤骨腿與黃金腿排，便利又百搭的特性，帶動消費者併買效益，創造下午茶點心時段的業績新高峰，帶動整體店舖熟食區上半年業績連年增1成。