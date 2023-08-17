今天是印尼獨立78週年國慶日，也是最後一次在總統府獨立宮舉行國慶典禮，明年典禮移至新首都努山塔拉（Nusantara）舉行。

印尼各地隨處可見民眾掛出國旗，或身穿象徵國旗的服飾，街頭小販販賣國旗裝飾，多個社區今天舉辦趣味競賽，場面熱鬧。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）身穿傳統服飾出席在雅加達獨立宮（Merdeka Palace）舉行的國慶典禮，各國代表受邀參加典禮，總共至少1.5萬人參加活動。

這是印尼獨立宮最後一次舉行國慶典禮，明年典禮將移至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）的新首都「努山塔拉」。佐科威今天表示，從明年開始，8月17日獨立週年慶典將會在位於新首都努山塔拉的總統府舉行。

今年的國慶典禮主題為「進步的印尼，持續向前邁進」。佐科威對許多民眾穿著各地傳統服飾參加典禮表示讚賞，說這就是印尼的多元性。他說：「這是我們國家的力量，印尼多元卻團結的力量。」

印尼前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）和將競選下屆總統的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）等官員出席國慶典禮。

升旗儀式結束，在印尼視障歌手普蒂莉（Putri Ariani）獻唱歌曲後，與會貴賓在音樂歌聲中翩翩起舞，佐科威也隨著旋律擺動身體。

除了音樂表演，多個表演團體以各種裝扮參加國慶遊行，印尼空軍則展現空中特技飛行，吸引民眾目光。長達約4個小時的典禮，隆重熱鬧。

印尼自17世紀起被荷蘭殖民統治約350年，太平洋戰爭爆發後，日本入侵當時稱荷屬東印度的印尼，趕走荷蘭統治者，日本二戰落敗後撤出印尼，印尼民族英雄蘇卡諾（Sukarno）與哈塔（Hatta）在8月16日草擬獨立宣言，隔天宣告獨立。