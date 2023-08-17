台股月配息ETF當紅炸子雞復華台灣科技優息（00929），除息當日秒填息，交易量達83,414張，超越國民ETF 00878 的77,413張，實收年化配息率近8%。上市未滿3個月已超過16萬投資人，即貢獻超過四分之一的今年高股息ETF新增受益人數， 8/16規模也超過349億元，有望挑戰高股息ETF前四強。

今日(8/17)除息且今日收盤金額為16.46已超過昨收市價16.43，完美填息。根據00929官方公告，即將到來的下一波除息日落在9月19日，最晚投資人要趕在9月18日買進或持有，才有機會跟上領息發放日。

8月14日首次發放配息金額，存股族口袋進帳超有感，直呼「每個月加薪的小確幸！」依規劃00929每受益權單位配發0.11元，也就是說持有一張可配得110元，以平均淨值16元計算，單次現金殖利率約0.68%，年化殖利率達逾8%，而且00929首次配息才發了9日就完成填息，讓存股族超有感，預料將為下一波配息潮帶進買氣。

目前，00929的每單位配息金額是0.11元，年化殖利率約8%，幾乎與首次除息數據相似，不難看出其「配息的穩定程度」。因此許多投資者開始好奇，究竟00929為何可以「穩定配息」?

天時地利之便 00929參與除權息旺季

以近期來看，雖然00929為百分百科技股卻相對不受AI概念股震盪影響，照樣能穩定配息，主要原因有二，首先是在6月時更換成分股的名單中，剔除20檔包括廣達(2382)、緯創(3231)等飆股，當時分手此類成分股，等同是幫投資人賣在高點。再加上，適逢6、7、8月是每年的台股除權息旺季，00929的成立時間剛好完整參與2023年除權息旺季，所以除了能在上市一個月後配發股息外，還能平滑化未來每個月的配息金額，讓存股族能感受到較為穩定的股利政策。

另一重要因素，00929的選股邏輯不僅對殖利率有要求，也剔除平均值利率最低的前10%，還有「降低波動」，剔除過去一年波動度最高的前10%、「篩選會賺錢(ROE>0)及高現金股利」的公司，這些設計都是為了能夠長期投資持續成長的規劃，也有助於依股息變異性剔除獲利不穩定的景氣循環股，提供投資人長期較穩定、波動度小的投資選擇。

新成分股前景看好！ 下半年股市進入科技業旺季

雖然避開AI概念股的震盪逆襲，但市場仍舊看好AI 題材帶來新一輪科技週期，利於下半年台灣科技產業展望。00929新成分股當中，有多間公司處於成熟階段，所以具利潤穩定、償債能力高、現金多等優勢，較有本錢進行轉型與併購，尤其是進入電動車、儲能、AI應用的未來的熱門選項。

另外，工業電腦族群的廣積、樺漢，因為較不會受到景氣波動影響，故能於2022年市場逆風之際，營收及獲利皆能創下歷史新高。未來，專家也預估00929可以在工業自動化、智慧零售、網通等剛性需求持續強勁的帶動下，透過廣積、樺漢之業績表現可望再登高峰。

值得注意的是，成分股中也不乏許多低基期亮眼股，像是IC設計的新唐，今年6月累積營收創歷史第3高，營運出現回穩，但股價仍處相對偏低位置，另外，殖利率逾9%的IC設計龍頭聯發科、聯詠，相對今年飆漲的AI概念股，漲勢也相對落後，長線可望搭上題材趨勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。