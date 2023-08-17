中央大學大氣系王聖翔教授在波蘭Koffioyra測站架設新型氣象觀測儀器，觀測北極第一手資料。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

北極受到溫室效應、氣候暖化，冰川消融速度加快，為了解北極劇變情況，中央大學邀請國內大學研究團隊前往，並甄選高中地科老師參與，今年暑假共3梯次遠赴北極研究，期對人類所面臨的氣候變遷威脅有所貢獻。

中央大學表示，日前由台灣大學、澎湖科技大學、中央研究院和該校等9位成員所組成的第1梯次探索隊伍，已完成在Kaffioyra波蘭野外工作站的相關研究工作，並與第2梯次團隊圓滿交接，第3梯次團隊也預計在8月18日到達北極工作站。而中央大學波蘭籍助理教授張文和在3年的北極探索合作計畫中，扮演居中協調的關鍵角色，使得各團隊能在當地順利展開各項研究工作，功不可沒。

中央大學電磁地球物理團隊，今年由地科系教授張竝瑜領導的探測團隊，運用地電阻斷層掃描、透地雷達探測等技術，對於北極永凍層的變化進行持續監測。今年還新購置寒帶透地雷達，對於冰川內容進行掃描，希望了解冰川與永凍層之內部結構與歷年變化，提供氣候變遷研究之重要參數與印證。

另外，中央大學大氣系教授王聖翔今年首次參加北極探測計畫，他攜帶多部自主研發的儀器設備，包括無人機大氣探空系統、大陽輻射計、大氣熱擾動儀、地表熱通量儀、PM2.5和二氧化碳感測器等。

王聖翔說，北極的暖化速度比全球其他地方快上4倍，其中海冰、冰川、地表及大氣之間的熱交換機制扮演相當重要的角色，希望透過這些儀器量測資料，可以進一步解釋融化的海冰、消失的冰川下，極區暖化加速的導火線。

今年較特別的是，另邀請兩位高中地科老師隨隊同行，分別是桃園高中林士然老和新北高中許舜婷老師。

林士然提到，回顧地球過去幾次冰室氣候的成因及溫室氣候的回歸，發現浮游藻類其實是一個重要關鍵，因此想以此為主題進行相關研究工作。許舜婷老師則計畫搜集北極當地的氣體，與台灣的氣體作比較，討論北極凍土融化之後可能對氣候變遷造成的影響，希望回國後在課堂上分享給學生。