柯文哲參訪台泥花蓮工業港設施。（王志偉攝）

副總統賴清德日前接受外媒《彭博》專訪，賴競辦指出，面對「務實的台獨工作者」標籤，賴首度以「沒有獨立路徑」回應，更強調現在的國名、憲法上就是中華民國，沒有另外更改國名的情況，賴的說詞與態度，引發政壇不同解讀。民眾黨總統參選人柯文哲揶揄「怎麼他講就是務實，我們講就成了中共同路人」！

柯文哲今天到花蓮進行兩天一夜行程，下午先到台泥花蓮工業區參訪，之後參加女力成立音樂茶會，還將拜會無黨籍議長張峻，晚間前往東大門夜市與支持者互動。

柯文哲接受媒體聯訪被問到，有關賴清德曾提出「務實台獨工作者」主張，在他接受《彭博》專訪回應，所謂的務實就是根據事實，台灣已是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，沒有必要另外宣布獨立。

柯文哲說，台灣維持現狀其實也是不得已的選擇，只是我們比較不滿的是，賴清德講就是務實、就是「台獨金孫」，我們講就變成了中共同路人。其實賴清德自己也很清楚，過去講的東西，現在不敢再重覆。按照台灣的現況，要去爭取台灣的最大利益，特別是在中美對抗的局面之下，賴清德就要努力轉變了。

柯文哲揶揄，以前人家說賴清德是「務實的台灣工作者」，現在只看到他「務實」的一面，後面怎麼就不見了。

被問到有民調柯排老三，他回應，民調不會一夕之間突然變化，除非有什麼重大事件，同一家民調公司，有時候一開始是手機加市話，突然就變成只有做市話，意思就是民調數字會隨樣本的不同，取樣方法的不同，有不同的結果，他非常清楚，媒體掌握在別人手中，要怎麼做，他也沒辦法。

至於昨晚部分媒體收到一封主題為「柯P揭露賴副總統訪美內幕」的電子郵件，並附上聲稱柯文哲在內部會議的音檔，柯辦昨已緊急澄清。柯文哲為此親回，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，AI也愈來愈厲害，他發現有時候看到影象是假的，影像、聲音都可以造假，此風不可長，已叫中央黨部去報案，看到底是誰做的。

另外，民進黨立委賴品妤為核能議題怒嗆國民黨總統參選人侯友宜，卻被踢爆其父賴勁麟是19家綠能公司負責人，反被質疑，為此柯文哲說，這有什麼奇怪，「新潮流不倒，台灣不會好」，他已經講很多遍了，台電採購綠電的價差，是台電要虧本，等於全民虧本養一些很特殊的光電公司，「一個人19家公司的董事長，了不起」。

柯文哲日前演講時碰觸「安樂死」議題，他看過很多人在生命末期不必要給那麼多治療，坦白講，有一個很重要的概念，死亡的定義要倒過來看，你認為怎樣才算是活著，生不如死，是不是一定要勉強給他維持那一段生命，如果那一段都是植物人狀態，要插管、接呼吸器，維持一個心電圖，有沒有必要，他以當了17年台大外科加護病房主任，「你問我的話，我不贊成維持這樣的生命」。