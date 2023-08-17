影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，台北地檢署今年5月二度不起訴港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍4人，案經台灣高檢署偵查後，17日正式駁回北檢再議，向心、龔青夫婦及蘇錦龍3人終獲不起訴確定，另王強華則因死亡而簽結。其中向心、龔青2人被檢調偵辦長達1363天，終於洗刷2人遭誣陷「共諜」之名。

另向心、龔青2人被訴洗錢案部分，台北地院一審判2人無罪，台灣高等法院定於9月6日宣判。目前向心、龔青2人仍遭限制出境迄今。

自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料說，受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選，幫韓國瑜當選。我國調查局立刻在桃園機場攔截將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》將夫妻倆改列被告，並限制出境。

由於本案發生於2020年總統大選期間，蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，但北檢歷經2年偵查，不但曾向「五眼聯盟」的澳洲提司法互助，卻遭澳方以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕，也找不到向心、龔青夫妻是共諜的證據，2021年11月12日將向心夫婦、租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍6人全部不起訴。

北檢依職權將全案送台高檢再議，經台高檢審查後，蘇劍鋒、林旭獲不起訴確定、但台高檢認為北檢未釐清台澳之間司法互助事宜，有續行偵查必要，去年1月將向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人部分，發回北檢續查。

北檢再歷經1年偵查，釐清台澳司法互助事宜，也無查2人涉及共諜的金流，今年5月10日二度不起訴向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人。

北檢二度送台高檢再議，台高檢經3個月的自為偵查後，確認4人涉犯共諜案罪證不足，北檢再議無理由，17日駁回向心、龔青、蘇錦龍3人再議案，向心3人獲不起訴確定，而王強華因在台高檢調查期間死亡，另予簽結。