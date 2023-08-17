26歲圍棋女棋士蘇聖芳指控「紅面棋王」周俊勳性騷，並且還和其他棋士聯手對自己霸凌，周俊勳隨後發文致歉，並辭去亞運圍棋總教練。17日圍棋協會發表聲明，經詢問相關人士後，沒有蘇聖芳指控的情節發生，並表示若再有不實指控，將會保留法律追訴權。

圍棋協會聲明如下：

本會為亞運主責單位，海峰棋院僅出借訓練場地，與亞運日常訓練、管理無關，本會在此為海峰棋院所帶來之困擾表達歉意。

總教練周俊勲已在日前先行請辭，並得本會准辭。本會強調，事實真相仍留待司法與公正機關進行調查，並以調查結果為主，本會不再做任何回應。

針對有媒體報導蘇姓女棋士指控亞運國家隊於訓練期間遭到不良對待，本會已深入了解，並詢問相關人士，並無查到指控之情節，為以正視聽，若再有不實之指控，本會將保留法律追訴權。

基於查明事實真相之立場，也保護棋士之權益，本會呼籲蘇姓女棋士盡快與本會聯繫，以釐清事件經過。

本會未來必將站在保護棋士的立場，提供必要的協助，並做妥善的處置。

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