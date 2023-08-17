黃嘉千直球回應婚變風波。（攝影／陳信翰）

黃嘉千（中）進行舞台劇彩排。（陳信翰攝）

黃嘉千（右四）進行舞台劇彩排和演員合影。（陳信翰攝）

黃嘉千今（17）日出席《京戲啟示錄》彩排，她和夏克立的離婚官司已進行1年多，近期越演越烈，黃嘉千的友人跳出來指夏克立有3棟房產還賣慘，夏克立親自拍影片回擊，近期連黃嘉千好友郎祖筠都因此受到網友謾罵。黃嘉千今面對提問有備而來，原先工作人員想出來制止，黃嘉千先向工作人員表示沒關係，並直球面對媒體回答：「很謝謝大家的關心，當我可以說的時候一定會說出來。」

針對朋友們因為她的婚姻受到網友謾罵，會感到心疼？黃嘉千還是回答：「能說的時候一定會告訴大家。」至於還會在台灣打官司嗎？黃嘉千：「一切還在司法中，謝謝。」黃嘉千劇中飾演三媽，多年前曾演出，這次再次回歸演出，一提到李國修她就哽咽泛淚，「這次演出很幸運，排練過程一站上台上就很熟悉，在台上會尋找國修老師的影子，這戲對我來說很有意義，有很多我們以前合作的影子。」

劇中有個橋段，屏風表演班演員因要到加拿大過生活而辭演，被問到聽到「加拿大」會不會五味雜陳？王月先是跳出來說：「這句是劇本原本就有了，難道有預言？」黃嘉千則回答：「就像我剛剛說的，站在舞台上就很熟悉，回憶都回來了。」