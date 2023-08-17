Elkie（中）與子瑜（左）、舒華（右）私下感情相當好。（摘自IG）

韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）近日推出首支創作唱跳單曲〈SPEED UP〉，MV將於今（17日）晚上線，下午舉辦記者會，圈內好友們紛紛獻上祝福，包括韓團「(G)I-DLE」台灣成員舒華、「Dreamcatcher」成員韓東，以及她的前隊友丞延和Sorn也都專程錄製影片道賀。另外，日前她因刪除與好友子瑜的合照被傳閨密情變，對此，她也透露2人至今仍有密切聯絡，私下都會默默支持彼此，甚至子瑜才剛剛傳了訊息為她加油打氣。

Elkie今（17日）舉辦記者會，大秀新曲〈SPEED UP〉。（鄧博仁攝）

今面對記者們多個子瑜相關問題，Elkie都大方回應，表示從她開始籌備這首單曲，子瑜都會經常鼓勵她說「不要害怕別人說什麼，好好打歌」、「這首歌特別好聽，一定要加油」 ，相當暖心， 現在她們也是維持1、2天就會聯絡一次的超高頻率，之前因刪除與子瑜的合照遭網友砲轟，Elkie坦言雙方都有看網友評論，「說沒有難過肯定是騙人的」，但其實私下都是有溝通過的，因為她們都覺得，「女孩子之間的友誼很美好，外界會有過多的關心，有些時候會讓我們不知道哪些可以發、哪些不可以發，公司的立場也會比較困擾，那我們就藏心底，過好我們自己的生活就好。」

Elkie感謝好友舒華隔空力挺，感動到落淚。（鄧博仁攝）

子瑜甚至還會反過來安慰她，「我們還是會互相關心，告訴彼此不要看太多（網路留言），反而會讓友情更健康。」並稱，新歌已有讓子瑜和舒華聽過，害羞表示「她們第一個反應都是這歌好難唱，雖然說出來有點難為情，她們說『不愧是妳』，就是朋友們間互相鼓勵啦。」而活動上，看到舒華為她錄製的影片，Elkie也忍不住感動到落淚，她說：「舒華永遠就會說一些讓我特別感動的話，2018年我自己發單曲，她也打了很大一串給我，讓我光看文字就哭。 」相當感謝身邊有這麼多朋友陪她走過人生很重要的瞬間，「特別感恩身邊有很多非常為彼此著想的朋友」。