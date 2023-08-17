國民黨雲林縣海線立委參選人丁學忠，面對實力堅強的對手民進黨蘇治芬，及早開跑提出水林、北港、口湖等5鄉鎮政見，並下鄉接地氣，17日丁表示本身是台西鄉人，認為雲林沿海有必要加速發展，因此勤跑基層聽取民眾意見，選區11鄉鎮都有詳細的政見規畫，他會承擔海線發展，說得到做得到。

國民黨7月5日徵召現任虎尾鎮長丁學忠參選雲林縣下屆海線（第1選區）立委選舉，丁隨即展開選區11鄉鎮政見規畫，目前已完成水林、北港、口湖、麥寮、褒忠5鄉鎮，日後再持續推出其他6鄉鎮，同時出席縣長張麗善在各鄉鎮的縣政說明會，廣為行銷其政見理念。

丁學忠表示，明年立委選舉他訴求「清新、承擔」，將以目前虎尾發展成功經驗，複製到雲林沿海其他鄉鎮，為更了解各鄉鎮民眾需求，每天都會撥出時間下鄉，聽取基層民眾建議，回來再匯整成政見，希望打一場乾淨、高格調選舉，與對手比政見願景、認同感，不要有口水戰、潑髒水的情況發生。

丁學忠說，水林鄉政見主軸為「農工升級、智慧樂活第1庄」；口湖鄉「海口創生新典範」；北港鎮「宗教藝文、文化新糖都」；麥寮鄉「打造麥寮、新選擇」；褒忠鄉「農工文化俱進、刷新褒忠新未來」。細部內容除下鄉與民眾面對面說明，也上傳在臉書供大家參考。

丁學忠指出，他對雲林沿海地區有通盤整體規畫，再配合縣府的政策，中央民意代表與地方政府同心，才能為縣民創造更美好的雲林。他出身台西鄉，對雲林沿海有深厚情感，參選是為了提供選民更多選擇，最大目標就是讓沿海地區發展的更快更好。