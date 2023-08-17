目前永豐金旗下沒有壽險公司，而朱士廷對併購壽險也都一直維持著「不排斥也不放棄」的態度。

永豐金今天也發布永豐金證券「大戶豐」APP及永豐銀行「智慧收支帳本」兩項數位創新服務。其中「大戶豐」統整客戶七大資產，並提供數千檔國內外共同基金及海外債券之交易；新上線的「智慧收支帳本」，突破業界，首度提供10年收支明細查詢，為客戶打造整合查詢銀行帳戶、信用卡與投資的出入金、利息及消費紀錄的創新服務，讓投資人及客戶以數位實現財富自主。

永豐金證券從交易型APP「大戶投」到定期定額投資平台「豐存股」，打造一站式金融服務，今年(2023年)再將數位金融的服務版圖拓展至財富管理市場，全新推出的「大戶豐」APP除了能夠交易共同基金之外，更可以2000美元投資海外債券，達到風險趨避及投資效率優化，進而更有效累積個人資產的成果。

永豐行動銀行APP及DAWHO APP新上線的數位記帳功能「智慧收支帳本」，突破業界，首度提供10年收支明細查詢，不僅是記錄交易的工具，更是智能化、個人化的財務管理神隊友。透過字詞分析及關鍵字搜尋、智能分類，完整自動記錄各筆收支，讓客戶一鍵快速上手，依實際狀況自訂交易說明、更改收支分類及決定此筆交易是否列入收支計算的功能，協助客戶輕鬆地回顧檢視支出、避免過度消費，更有效率地關注理財目標，提早實現財務自由！讓客戶更放心、更精準理解自己的消費習慣。