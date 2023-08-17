「研華產業夥伴峰會」以智慧工廠、智慧設備、嵌入式邊緣運算與新興產業應用、智慧醫療、智慧交通與物流、智慧零售、iEMS智慧能源管理與節能以及IoTMart全球物聯網跨境電商等八大主題，與客戶夥伴同在全新落成的研華AIoT智能共創園區交流互動與參訪，以AIoT智能共創園區，建構產業生態鏈群聚效應。

研華董事長劉克振表示，自2010年開始，研華即以「智能地球的推手」作為企業品牌願景，並於2014年開始建構台灣首座物聯網體驗園區，致力於工業物聯網、雲平台以及各生態體系的成形與發展。為迎接工業物聯網全面智慧化，所有工業AI的場景皆須由終端邊緣設備助力方能實現，研華特提出AIoT+Edge Computing此一主要趨勢，將雲、端與人工智慧形成密不可分的三位一體，以在各行業中發展各式複雜多樣的組合。

研華AIoT智能共創園區於2014年落成第一期工程，作為嵌入式物聯網平台事業群總部，第二期工程於2016年完工後，成為研華總部的製造中心，近幾年更陸續將台灣製造量能整合至此。最後一期工程則於2023年完成，研華將其定位為服務物聯網事業群總部，同時兼負共創夥伴辦公區域、員工休憩育樂場域等功能。

2023年恰逢研華四十周年，研華期望此共創園區，不僅成為研華全球的工業物聯網中心，更能創造台灣工業物聯網生態體系群聚效益並成為典範。此外，研華將陸續於今年10月底與11月底，於此舉辦多場全球經銷商夥伴會議，邀請全球客戶夥伴與我們共襄盛舉，一同見證研華AIoT智能共創園區的落成與其策略意義。