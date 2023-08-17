1990年代響應南向政策，台商陳永彬拎著一卡皮箱南向東馬拿篤，這裡當年有小台北美譽，原木業蓬勃發展。如今原木業雖榮景不再，但陳永彬的三夾板廠迄今屹立不搖，他說：「這或許歸功於數十年守護原木輸運河道的3條鱷魚。」

1990年代響應南向政策，台商陳永彬拎著一卡皮箱南向東馬拿篤從事木材業。圖為三夾板工廠作業情形。（圖／中央社）

新加坡、馬來西亞、印尼與泰國在1990年代是台商前進東南亞打拚首站，陳永彬也是其中之一，但他選擇的不是馬來西亞半島的吉隆坡，而是以東馬來西亞拿篤（Lahad Datu）做為落腳地，也是海外台商創業有成縮影。

陳永彬告訴中央社記者，東馬除首府亞庇（Kota Kinabalu）是政商發展重心外，諸如在東北岸的古納（kunak）、仙本那（Semporna）、拿篤（Lahad Datu）、斗湖（Tawau）等都是屬於城鎮，拿篤除了有無國籍人士外，也有不少馬來人，華人則是人數最小族群，發展條件對台商來說充滿挑戰。

拿篤在原木仍獲准出口年代商機無限，至少45家台商在這裡開疆闢地，諸如石化業、鋼鐵、餐飲、紡織與三夾板場下游產業，讓拿篤有小台北之稱。由於地勢平坦，原木進出口都從拿篤港口輸運，後來原木幾砍伐殆盡並禁止出口，才改種油棕樹形成今天大批的油棕園區。

馬來西亞台商陳永彬的三夾板廠機器切割木材。（圖／中央社）

他說，木材是勞力密集產業，台灣勞工開始慢慢缺乏，前總統李登輝於1990年代喊出南向政策與戒急用忍等口號，木材業響應政府號召，也率先到如今的新南向國家發展。

1990年代的市場是在中國，原木資源最多的是印尼，其次才是大馬，但印尼排華問題讓木材業裹足不前，華人占總人口22.6%的大馬成為最佳選擇，設廠靠近原材料的東馬沙巴。

目前在東馬台商人數並不多，多半從事餐廳、漁業、洗車等行業，從事木材產業則碩果僅存。他說，踏入木材業也是機緣，年輕時代曾被父母送到澳洲、美國讀書，但屢屢不受束縛而充實「社會大學」經歷，從事導遊、銷售等工作，逐漸養成獨立自主的挑戰性格。

陳永彬因此在1990年代南向政策浪潮下前往沙巴拿篤，創立三夾板廠開啟創業模式。

馬來西亞台商陳永彬三夾板廠員工作業情形。（圖／中央社）

當記者實際走訪陳永彬位於拿篤的三夾板廠，諾大木材廠與通往海邊的河海口相接，木材廠旁土地堆疊著滿滿的原木，廠內機器切割聲此起彼落。陳永彬說，當年木材供應量大，他們的產能超過1萬2000立方公尺，遠高於同期在台灣的木材同業6000立方公尺，結果引發台馬木材業界轟動。日本業者組團考察台商究竟有何「祕方」能大幅提高產能到2倍，讓三夾板能切割到如此薄的水平。

陳永彬說，木材廠與原木運輸的河海口相接形成最有利的進出口地理位置，沙巴東北部的拿篤有大批的油棕區園，有錯綜複雜的河道通往大海，當地人多半與鱷魚毗鄰而居。他們木材廠的河口數十年來有3條體型碩大鱷魚，但神奇的是，三夾板廠員工經常看到3條鱷魚遊經河岸「巡視」，卻從未發生咬人意外，也被員工戲稱是三夾板廠的守護神。

值得一提的是，陳永彬曾獲原木山林開發允可，惜歷經長達半年努力，仍無法探尋出開伐林道，開山車始終無法攻上山頭並翻覆山溝，最終他於林道帳棚睡夢中夢到土地公帶小白兔指引道路，才發現開山道路遠在天邊近在眼前，就在工人睡覺工寮後方。

陳永彬說：「這種事情很難令人相信，但也不得不信，或許這是所謂的心誠則靈的結果。」

政治風險是孤身在東馬拿篤打拚台商最大的挑戰，2013年發生蘇祿叛軍攻占拿篤街頭，讓陳永彬充分感受到台商創業的血淚史。

陳永彬回憶說，2013年3月間，蘇祿叛軍在拿篤街頭升起蘇祿王朝國旗，與大馬軍警發生激烈槍戰，多名警察喪生，大馬大批軍隊進駐，最高峰時曾進駐1萬名軍人，空軍戰鬥機從木材廠上方呼嘯而過，廠房屋頂幾被掀起，從遠方傳來子彈聲與爆炸等聲響，迄今餘悸猶存。

陳永彬說，當時員工人心惶惶，多數人準備打包逃難，他雖拍胸脯擔保沒事不要走，但900多名員工僅剩400多人和他共存亡，這次事件是他創業奮鬥人生過程中的重大挑戰。

當時情勢非常緊張，蘇祿軍隊利用快艇沿著運送木材的河道上岸，扛著步槍與輕機槍，槍聲不斷，台商投資可能一夕化為烏有。所幸，三夾板廠內有100多名員工以自發性方式保護工廠，希望叛軍不要滋擾只是求溫飽生活的家鄉同胞。

也由於陳永彬與廠內員工有著當年這段共患難的革命情感，他也在潛移默化中讓這群在東馬工作的員工熟悉台商以廠為家的企業文化運作，共同融入台商企業大家庭，才能雙贏共榮和睦相處。

陳永彬是台灣人海外創業的其中一例，東馬沙巴台商人數不多，但陳永彬卻已扎根數十年，也是1990年代台灣「落番」赴南洋發展的奮鬥史。