喜憨兒基金會桃竹區今年邀請到藝人林莎（中）擔任公益大使，一同邀請社會大眾用行動支持送愛到部落募集計畫。（邱立雅攝）

中秋將至，喜憨兒基金會今年再度與幾米合作推出中秋禮盒，今年義賣目標為3萬盒，義賣才起跑約兩周，進度還落後一大截，但很感謝諸多企業一直以來的贊助支持，一同送愛到偏鄉部落。新竹縣府勞工處也感謝喜憨兒基金會多年來持續將偏鄉資訊帶回公部門，補足社會安全網路。

喜憨兒17日正式推出中秋禮盒系列，今年再度與幾米合作，以經典繪本創作《忘記親一下》為主題盒款，幾米以輕快靈動的童趣想像，展現永恆的人性主題，傳達出創作者對於環境、土地，以及生命的真摯關懷。

桃竹苗區副執行長顏鴻吉表示，喜憨兒基金會服務家庭越來越多，希望透過推陳出新的中秋節禮盒，讓社會大眾支持並跟親友分享。今年基金會持續展開偏鄉學童募集中秋禮盒活動，在竹科大廠們的支持下，每年都一起上山送愛到部落，今年目標為3萬盒，目前起跑約兩周，售出不到兩成，盼社會大眾支持基金會共同達到目標。

勞工處副處長林東山表示，喜憨兒基金會除了經營庇護工場之外，也從事社會服務工作，尤其跟縣府長期合作，協助身心障礙家庭需求訪視，就人力提供輔導，同時也把資訊回饋給勞工處、社會處，讓公部門資源跟隨喜憨兒基金會的腳步，共同做好身心障礙福利與輔導工作，今年縣府也採購500盒公益禮盒，實質幫助身心障礙朋友。

喜憨兒基金會桃竹區今年邀請到藝人林莎擔任公益大使，林莎邀請社會大眾除了購買月餅禮盒之外，也以行動支持送愛到部落中秋禮盒募集計畫，今年預計為新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、花蓮縣，共約3萬1920名學童募集月餅禮盒。