「山道猴子的一生」近日突然爆紅，上下兩集影片的累積觀看次數將近500萬次，影片男主角的職業被設定為超商店員，不僅衣服上印著「FartingMart」，就連工作場景也激似全家超商。今（17）日全家超商在臉書粉專發文正名，還特地標註「莫忘初衷」，短短1小時引來萬人按讚，甚至有人笑說，「全家這個小編應該要加薪」。

YouTuber創作者Eric Duan上月發布虛構的短篇故事影片「山道猴子的一生」，內容描述一位年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我，劇中提到重型機車、山道競速、貸款，以及友情和愛情，「為了實現慾望與虛榮，他最後失去了靈魂」。影片曝光後引發熱烈討論，截至今日為止，上集的觀看次數超過237萬次，按讚數高達5.3萬，還有近5千筆留言。

劇中有一大亮點引起許多網友注意，男主角的職業被設定為超商店員，穿著黑色POLO衫，領口、袖口都滾上綠邊，衣服上更印著「FartingMart」，不少網友都聯想到全家便利商店。

對此，「全家FamilyMart」臉書粉專今日下午發文表示，「我是FamilyMart，不是FartingMart」還標註「#莫忘初衷」，最後更加上重型機車的符號，貼文才發出1個小時，就累積超過1.1萬名網友按讚朝聖。

網友紛紛留言，「全家這個小編真的請得太值了，什麼事情都能抓到爆梗，應該加薪」、「很會欸」、「支持出貼紙」、「車速跟手速一樣快」、「店長辛苦了，一次跑兩個店員，要自己加班加到爆肝了」、「跟重機聯名集點贈品了啦」、「上周第一次看以為是全家員工，幾秒後發現英文不對啊！錯亂了啦XD」。