陶喆近日推出新單曲，具有另類火藥味。（偉大文化提供）

陶喆近日推出新單曲〈活該〉，邀來金曲獎詞人李焯雄合作，陶喆大讚歌詞寫得非常到位：「高手就是不一樣，唱起來可以這麼的狠，但字面上卻有幾分詩意。」有趣的是，這首歌是唱給死對頭，預防有人聽歌後會對號入座，經紀公司也打趣呼籲：「創作原意並無指涉特定人士，靈感來自網路現象社會觀察，如有雷同，純屬活該。」具有另類火藥味。

談及這首新歌靈感，陶喆透露，有次到餐廳上廁所時，意外聽到隔壁廳傳來正在舉辦婚禮的音樂，當下他立即被那個音樂的和弦打動，靈感噴發於是就現場展開創作寫起曲來，他打趣說：「當下哼了旋律，把它錄起來了，真的是在廁所裡面寫了這首歌，要謝謝那一對新人，祝福你們。」

〈活該〉Demo經常在新歌會議桌上被討論，好幾次準備好要釋出時，總剛好遇到稍微敏感的話題時事，在陶喆團隊的身邊來回好幾番，如今這首壓箱寶終於如願推出，陶喆更形容，「是一首電鋼琴part會讓人嚇死的歌」，更鄭重向大家介紹：「這絕對不是那種落井下石的歌，也不會給大家帶來負能量，反而是通過它來提供一個宣洩負能量的管道。」