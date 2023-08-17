彰化1名林姓人妻發現丈夫手機有偷情影片，憤而將影片傳給小三的妯娌廖女看，希望能從親人關係阻止這場婚外情，不料廖女竟將影片傳給小三的大嫂及友人觀賞，反遭小三提告求償，法官認影片有裸露生殖器、底褲特寫影像，依供人觀覽猥褻影像罪，處廖女有期徒刑3月。

判決書指出，2020年林女發現老公手機的偷情影片後，透過Messenger通訊軟體傳送給小三的妯娌廖女，當時小三提告林女散布猥褻影像、加重誹謗等罪，不過遭檢方不起訴處分，而小三得知自己的性愛影像被廖女傳出後，也對廖女提告並求償。

法官審理時廖女坦承散布影片，但她認為男女有別，因此只將影片傳給女性，絕對沒有傳給另名男性友人，不過廖女的男性友人卻說有收到，不過影片已經刪掉，強調因為該事鬧上法庭，2人已沒聯絡，所以連對話一起刪除。

法官認為，廖女傳性愛影像給告訴人的大嫂及女友人看，認為影片有裸露男女生殖器官、臀部及底褲特寫影像及在摩天輪內所拍攝接吻的影像，訊息還以「上面有小王的名字」、「請你心臟要夠強」等字眼，讓影像置於他人可得觀覽狀態意欲，符合刑法第235條「以他法供人觀覽猥褻物品」之構成要件。

法管審理，被告與告訴人為妯娌，在取得影片後未能念及彼此間親誼關係妥適處理，卻將影片提供給無關之人觀覽，使告訴人名譽受損，實非可取，依散布猥褻影像罪判刑有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。