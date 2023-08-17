金大招生說明會人氣鼎盛，吸引眾多華裔子弟與印尼穆斯林學生前往諮詢。（圖／金門大學提供）

金大招生團隊一行在國際長顏郁芳（前排右一）率領下，出席於Pullman Hotel舉辦的台灣高等教育展。（圖／金門大學提供）

由印尼留台校友會及海外聯合招委員會策畫執行的「2023印尼台灣高等教育展」，在教育部及駐印尼代表處輔導協助下，自8月12日起至17日，在雅加達、北竿及棉蘭三地盛大展開，共有48所台灣各地大學前往參展。國立金門大學招生團隊一行在國際長顏郁芳率領下出席於Pullman Hotel舉辦的台灣高等教育展，吸引眾多華裔子弟與印尼穆斯林學生前來諮詢，展現超高人氣，成果豐碩。

金大表示，由於該校與印尼留台校友會聯合總會已合作多年，且近年來遠渡重洋前來就讀的印尼學生與金門籍僑生子弟人數也不斷增長，海外金門會館功不可沒，希望在2024年能招募到更多境外學生。

金大指出，在雅加達的教育展首日，雅加達金門互助基金會新任主席呂世典也特別前來該校攤位助陣，並帶來多位僑界領袖積極推薦金門大學。其中印尼台灣工商聯誼會聯合總會前任總會長王安左、雅加達台灣教育中心總經理李淑惠、西加里曼丹留台同學會會長余蒂娜、印尼留台校友會聯合總會教育部部長戴道聖、雅加達留台校友會會長胡漢輝等多位與金大長期密切互動的保薦單位負責人也來到攤位致意。

而除了華裔子弟之外，現場也有印尼穆斯林學生紛紛前來向招生團隊的穆斯林學生代表諮詢，以了解在金門就學的種種細節與經驗。在教育展的同一時間，雅加達金門互助基金會特別由文教組安排國立金門大學招生說明會，由金僑子弟陳心如的父親陳恩典向出席的會員與子弟們介紹金門大學。

8月13、14日的教育展移地蘇門答臘島的第五大城市北干峇魯舉行，印尼當地文教單位主管及我國駐印尼台北經濟貿易代表處僑務組長李叔玲等貴賓均蒞臨出席開幕儀式。

據了解，金大對印尼廖省的耕耘始於5年前的訪校招生活動，目前不僅已有諸多來自北干的印尼僑生，也已經培養出幾屆次的當地校友。由於廖省華人圈有相當比例的金門鄉親，並組成廖省金門會館以聯繫海外僑親。會館秘書邱輝星以及多位幹部也持續引薦會員帶領子女前來金大攤位參觀，諮詢入學申請事宜，並詳細詢問金門縣政府對金僑子弟釋出的學雜費全額補助政策。

8月16日起教育展第三站移至蘇門答臘島首府棉蘭的Grand Mercure Hotel二樓展廳舉行。駐印尼代表處特任大使陳忠應邀蒞臨擔任主賓，場面熱鬧而隆重。金門大學招生團隊師生在會場積極向觀展的師生與家長說明與推薦金大，另在國際長顏郁芳帶領下前往鄰近的棉蘭國立大學拜會，除就金大概況進行簡介外，同時也向棉蘭大學說明外交部新南向菁英計畫辦理情形，邀請該校明年推薦優秀學生來金門參與，並針對金大外國學生招生優惠提出說明。雙方並商定九月份簽署合作備忘錄及學生交換學習合約。此外，招生團隊也與當地YAYASAN大學建立了碩士班進修的共識，可謂成果豐碩。

金大說明，此行參與印尼留台校友會聯合總會舉辦的3個場次教育展，今(17)日已經來到最後一站，教育展結束後將展開其他跳島招生活動，預計將在加里曼丹島的坤甸、峇里島等處辦理招生說明會，也會拜訪位於麻里巴板、泗水的金門會館，為校招收更多海外人才。