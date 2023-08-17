活動當日邀請金曲歌后曹雅雯等人現身開唱，還有精彩摸彩活動（新北市永和區公所提供）

「新北市永和仲夏夜之夢」系列第4場活動「好歌之夜」將在19日於仁愛公園音樂舞台隆重登場，活動邀請到金曲歌后曹雅雯、台灣嘻哈始祖劉福助等人帶來20首經典國台語好歌，晚會現場還準備摸彩活動，抽出50位幸運兒，把DYSON吸塵器、SWITCH主機、小米手環等大獎抱回家，邀請民眾共襄盛舉，用一場音樂盛宴為美妙的仲夏夜畫上句點。

這次晚會請來重磅級台灣嘻哈始祖劉福助、黑色旋風郭婷筠、師奶殺手郭忠祐、優質女聲陳怡婷、金曲歌后曹雅雯等國內知名藝人，帶來20首朗朗上口的經典歌曲，為永和譜出優美的仲夏夜。

晚會還有摸彩抽好禮活動，民眾只要持活動DM並集滿兩個活動日期章，就可以在晚會活動兌換摸彩券，晚會結束時現場將抽出50名幸運民眾，將DYSON V8無線吸塵器、任天堂SWITCH主機、小米手環等豐富大獎帶回家！

永和區長莊茂坤表示「永和仲夏夜之夢」邁入第27年，每年透過不同的音樂與戲劇主題，打造一系列夏日藝文活動，還加碼預告9月份將舉辦中秋音樂晚會，持續充實在地藝文能量，豐富市民文化生活。

「午後時光」活動也將於當天下午3時30分至6時，於永和仁愛公園大草坪區舉辦，現場設置大型氣墊供民眾免費遊玩，還有趣味闖關送涼感巾，更設置復古彈珠台、歡樂釣魚池、棒球九宮格、乒乓球、童玩吊酒瓶等復古童玩，歡迎民眾踴躍參加。