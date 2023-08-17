近日藍白綠三黨攻防集中在能源議題上，國民黨總統參選人侯友宜提出核一到核三廠延役，並且有條件啟動核四的政策，結果引來民進黨立委賴品妤的抨擊，但隨後賴父又被踢爆是多家能源公司負責人，引發各界熱議。對此，一份近日公布的聲量調查顯示，在此議題當中，民進黨參選人賴清德聲量約為1萬多則，但好感度從高峰0.47一路跌到0.24。可見藍營狂攻能源議題確實有一定成果。

台灣議題研究中心15日公布一份報告，針對侯友宜日前引發的核能正反論戰，以及賴清德多次表示「台灣不缺電」的口號進行聲量調查，該媒體透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，發現不管是侯、賴，還是民眾黨總統參選人柯文哲，三者在能源議題方面負面聲量都遠遠超過正面聲量，其中侯友宜負面聲量高達1.7萬則、賴清德6千多則、柯文哲則有5千多則。

然而在網路好感度（P／N值）方面卻出現迥然不同的結果，侯友宜以0.25領先賴清德的0.19和柯文哲的0.14；而在總聲量方面，侯友宜成功搶下焦點，以3.9萬則高居第一，賴清德1萬則左右居次，一向最擅長拋出議題的柯文哲僅僅只有9千則。

除此之外，該報告也比較今年6月26日至8月7日間，藍綠白三黨參選人於能源議題方面的網路好感度趨勢圖，數據顯示儘管侯友宜在7月初拋出支持核電重啟，雖然讓反核陣營高度不滿，但好感度反而是倒吃甘蔗，從原本的0.21暴增到0.47；反觀賴清德好感度從最高峰0.47，在歷經一波波能源議題攻防戰後，崩落到0.24左右，且似乎因為賴不斷喊出「台灣不缺電」，反而遭到大量網友檢驗和批評。