為便利苗栗苑裡鎮鄉親能就近考照，讓民眾免去奔波之苦，苗栗監理站與苑裡鎮公所合作，9月20日將在苑裡鎮新復里活動中心辦理「機車下鄉考照服務」，8月21日起至9月8日止開放報名，限定名額80人，額滿即截止報名。

苗栗監理站指出，報名受理時間為8月21日至9月8日的上班日，民眾攜帶身分證正反面影本、體檢表、1吋照片3張，至苑裡鎮公所報名，考試當日不受理現場報名。

另外，為鼓勵民眾考照前上機車駕訓，11月30日前參加機車駕訓班考領駕照者，交通部補助訓練費用1300元，路考也可以在駕訓班原場地考照。

自2019年推出機車駕訓後，有參與駕訓班課程取得駕照的人，違規率及肇事率較未參加駕訓者降低56％及35％，對整體交通安全改善助益很大，補助名額有限，歡迎民眾向轄內機車駕訓班報名。

如有任何問題歡迎電洽苗栗監理站(037)331806分機203黃先生。