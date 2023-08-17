故宮博物院近年規畫，要在院外設置連接北環線捷運站的無障礙空間與電扶梯。不過由於施工地點在山限區內，附近居民希望故宮證明施工安全無虞，且若山限區要解列也要符合法規規範。而都委會也裁示，希望故宮在1個月內安排委員們到現場實地勘查，並與都發局持續研議，是否在能不解列山限區的情況下，或者解列面積最小的情況下興建，也要提出在邊坡施工安全無虞的證明。

台北市都市計畫委員會17日討論故宮欲於院外設置無障礙空間與電扶梯，但地點牽涉到山坡地，涉及到山限區解列問題，當地民眾也出現反彈聲浪。陳情民眾表示，故宮方面無法提出該地「雖然過去未發生崩塌，未來也不會發生崩塌」的證明，且未來捷運北環段動工後，是否會造成工安意外的發生？

陳情民眾也質疑，現階段故宮依照都市計畫法第24條申請解列山限區，卻又再主張電扶梯及無障礙設施，由於延續於北環段Y28站，因此應被列為第27條中的「重大設施」應加速解列，不過北環段至今還沒開工，要完工也是7-8年後的事，質疑是否有符合「重大設施加速解列」的條件？且若此例一開，以後將會有更多的山坡地開發會循故宮之例要求。

對此與會的故宮院長蕭宗煌也在會中致歉，並表示這次專案小組會議中所準備的資料不夠充足，不過蕭宗煌也直言，該案是故宮認為現階段最適合的方法。

蕭宗煌直言，另提出的另外兩個替代方案，其一是改在第二展覽廳前及華表大道末端設立透明式電梯，恐會影響故宮文化景觀與歷史建築的視覺衝擊；其二則是採取公車接駁的方式，不過故宮院內車道並非正規道路，而是當初施工的便道，未來人潮增加的情況下，道路恐不堪使用而對建築本體造成危害。

對此都委會主席、地政局長陳信良也於會議最後裁示，故宮要在一個月內邀集都委會委員實地勘查，了解當地狀況以利委員們審議；陳信良也要求都發局繼續與故宮研議，是否能在不更動山限區範圍，或是用例外規定來開發，避免未來成為被濫用的案例。陳信良也要求故宮，針對山坡地安全一事，提出更有力的證據，確保不會對附近住戶造成安全疑慮。