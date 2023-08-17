國民黨台北市立委參選人游淑慧指控，民進黨透過釋放政治利多，讓綠能等特殊產業獲利，再讓他們捐贈政治獻金，變民進黨的「黨產」，民進黨豪則反擊8名藍政要身兼綠能產業的董事或獨立董事，對此，國民黨北投立委參選人張斯綱17日直言，8個「老藍男」抵不過賴勁麟一個「老綠男」就有19公司，掛19個董事長，感謝民進黨，幫本黨還原真相。

張斯綱表示，民進黨花了將近一周時間，找出8位國民黨執政時期的政務官或國民黨中常委，任職或是投資再生能源事業，但根據民進黨今日舉行記者會公布的資訊與梗圖，民進黨指控的8人，擔任的都是董事或者獨立董事，而非負責人。

張斯綱強調，而且8人任職的公司都是耕耘業界多年，素有實績的大公司，例如上緯、中鼎、森葳、世紀離岸，華新麗華等，不像雲豹能源，是在民進黨執政時期，專門為包攬政府標案而生的「新型黨營事業」。

張斯綱也說，本黨完全看不到民進黨車尾燈，8個「老藍男」加起來，抵不過賴勁麟一個「老綠男」就有19公司，掛19個董事長，感謝民進黨，幫本黨還原真相。他也直言，民進黨可以好好回答「妤電共生」的奧義嗎？為什麼「綠能，大家都不能」？為什麼雲豹能源稅後淨利一年成長21倍，台電卻賠到脫褲子？