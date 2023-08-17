中國大陸外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會。有記者提問，據報導，穆迪分析稱，得益於電動車需求激增及中國電動汽車生產成本優勢，中國有望於2023年底前成為全球最大的汽車出口國。對此，汪文斌強調，促進綠色發展是全人類的共同事業。中方將繼續堅持創新、協調、綠色、開放、共用的新發展理念，加快構建人與自然和諧共生的現代化，推動實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，為推動全球可持續發展、共建清潔美麗的世界注入更多綠色能量。

汪文斌表示，中國新能源汽車駛向全球，是中國經濟向綠而行的亮麗風景線。近年來，中國持續推動經濟社會發輾轉型升級，書寫高品質發展新的綠色答卷。

汪文斌介紹，今年上半年，中國全國可再生能源新增裝機1.09億千瓦，占新增裝機總量的77％，大陸全國可再生能源裝機達到13.22億千瓦，歷史性超過了煤電。今年7月新能源汽車、太陽能電池產量同比分別增長24.9％和65.1％，充電樁產量同比增長26.6％。中國著力構建現代化產業體系，加快用新技術新業態改造提升傳統產業。大陸全國燃煤鍋爐和窯爐從近50萬台下降到目前不足10萬台，減少使用燃煤4億多噸，規模以上工業單位增加值能耗10年累計下降幅度超過36％。

「中國經濟綠色發展為全球綠色轉型貢獻了力量。」汪文斌說，《中國綠色貿易發展報告（2022）》顯示，2021年，中國綠色貿易額達到1兆1610.9億美元，成為全球第一大綠色貿易經濟體。新能源汽車產銷連續8年全球第一，中國風電、太陽能發電等清潔能源設備生產規模居世界第一，多晶矽、矽片、電池和組件占全球產量的70％以上。過去10年，中國風電裝備製造產量占全球市場的2／3以上，出口到全球49個國家和地區。今年上半年，全球新增風電裝機的四成多都出自中國。還同合作夥伴一道發起「一帶一路」綠色發展國際聯盟，實施綠色低碳轉型合作，為共建「一帶一路」國家綠色發展提供深度交流合作平台。