桃園市中壢區公所今辦理龍岡橋新街溪旁步道改善工程地方說明會，將花費306萬4600元，改善面積913.29平方公尺，主要施作改善步道、籃球場地坪、圍網更新、設置體健設施及種植景觀植栽，提升整體步道景觀風貌，目前上網發包中，預計8月完成發包，今年11月底完工。

中壢區長李日強表示，這次改善工程位於龍岡橋新街溪順水左岸旁步道，原為未登錄用地，現況已設有簡易籃球場、通行步道、體健及簡易休憩設施供市民使用，但歷經多年後，地坪斑駁不平整，設施老舊不敷使用。

李日強說，經地方民意爭取改善，由財政部國有財產署先行土地地號編定完成後，公所向國有財產署簽定無償代管作綠美化使用，即能施作改善工程。

此工程改善長度約143公尺，主要規畫設計為整體步道地坪、既有籃球場地坪及球場圍網更新，增加整體步道及球場環境舒適度及安全性，並於適當空間設置體健設施供市民朋友使用。

另外也將整理並新植溪畔旁植栽，增加步道綠美化提升整體景觀風貌，完工後將提升鄰近民眾休憩活動品質，也串起新街溪步道休憩節點，提升新街溪水岸步道環境體驗品質。